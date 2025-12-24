본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

포천시, 2026년 주민참여예산사업 합동설계단 운영

이종구기자

입력2025.12.24 10:48

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 포천시는 건설 사업의 조기 발주와 설계용역비 절감을 위해 2026년 1월 23일까지 '2026년 주민참여예산사업 합동설계단'을 운영한다.

포천시청 전경. 포천시 제공

포천시청 전경. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

기술직 공무원 23명으로 구성된 합동설계단은 현장 조사와 측량, 도면 및 내역서 작성 등 설계 과정을 자체 수행할 예정이다. 설계 대상은 주민참여예산사업 149건으로 총사업비 규모는 56억원에 달한다.


시는 합동설계단 운영을 통해 설계용역비 약 4억600만원을 절감하고, 공사 조기 발주로 주민 불편을 최소화하는 동시에 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다.

아울러 합동설계단 운영 과정에서 직원 간 협업과 소통이 강화되고, 실무 중심의 설계 역량을 높이는 데에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다.


포천시 관계자는 "합동설계단 운영을 통해 주민참여예산사업을 신속하게 추진해 주민 불편을 조기에 해소할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격받은 일본 "한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기