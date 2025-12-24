하나증권, 조직개편 단행…모험자본 공급·AI 혁신 강화

하나증권이 발행어음 인가를 계기로 모험자본 공급 확대, 인공지능(AI)·디지털 혁신 강화 등을 골자로 한 조직개편을 단행했다. 이를 통해 이재명 정부가 강조해온 '생산적 금융 대전환' 기조에 발맞춘다는 방침이다.

24일 하나증권에 따르면 이번 조직개편은 자산관리(WM), 투자은행(IB), 세일즈앤트레이딩(S&T), 경영지원 등 4개 그룹 체제를 기반으로 혁신과 대전환을 통해 조직 경쟁력을 강화하는 데 방점을 뒀다. 모험자본 공급 등 신성장동력 확보를 위해 최고경영자(CEO) 직속 종합금융본부를 신설했고, 생산적 금융 강화를 위해 IB부문을 재편했다. 또한 급변하는 환경 속 AI전략 수립 등 컨트롤타워 역할을 수행하는 AI전략실을 신설함으로써 전사적 AI문화 혁신의 기반도 마련했다.

세부적으로 WM부문은 손님 맞춤형 서비스를 제공하고 핵심 점포 전략을 고도화 하는 등 채널 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다. 이를 위해 패밀리오피스본부를 신설해 'THE 센터필드 W' 등 핵심 거점점포를 통한 고액 자산가 대상 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하고, 현재 2개본부인 영업점 지역본부를 총 5개 본부로 세분화해 손님별, 지역별 맞춤 영업전략을 수립하도록 조직을 개편했다.

IB부문은 기존 1, 2부문을 생산적금융 부문, 대체금융 부문으로 재편했다. 특히 기업금융, ECM, 인수금융, 사모투자(PE) 등 주요 사업부문 역량을 생산적금융부문에 집중했다. 또한 중소·중견기업 지원을 위한 SME실을 신설하는 등 모험자본 공급과 하나금융그룹 차원의 생산적·포용금융 확대 프로젝트에 적극 기여할 수 있는 구조를 구축했다. S&T 부문은 파생솔루션과 FICC(채권·외환·원자재) 2개 부문 체계로 확장 재편하고 델타원본부를 신설했다.

김동식 하나증권 경영전략본부장은 "급변하는 환경 속에서 손님에게 신뢰를 얻고 질적 성장의 발판을 마련하기 위해 이번 조직개편을 실시했다"며 "발행어음 인가를 통한 신성장동력 확보 등을 바탕으로 건전하고 책임 있는 모험자본 공급 등 생산적 금융 전환을 위한 역할을 충실히 수행하겠다"고 설명했다.





