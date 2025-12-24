본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

16개 국공립대학 중 유일 1등급… 국립부경대, 국공립대 종합청렴도 평가 1위

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.24 09:49

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민권익위 종합청렴도 평가 결과

국립부경대학교(총장 배상훈)가 전국 16개 국공립대학 가운데 종합청렴도 평가에서 1위에 올랐다.


국립부경대는 국민권익위원회가 지난 23일 발표한 '2025년도 공공기관 종합청렴도 평가' 결과 전국 16개 국공립대학 가운데 유일하게 종합청렴도 1등급을 받았다고 24일 알렸다.

국립부경대는 국공립대학 평가가 없었던 2024년을 제외하고 2022년, 2023년 평가에 이어 연속으로 종합청렴도 1등급을 받아 청렴 문화와 청렴 의지 확산 노력을 인정받고 있다.


국립부경대는 외부 관계자와 내부 구성원을 대상으로 설문 조사한 청렴 체감도, 기관의 청렴 노력도, 부패 실태 등 모든 부문에서 우수한 평가를 받았다.


계약 영역과 연구 및 행정 등 청렴체감도에서 가장 높은 1등급을 단독으로 기록하는 등 주요 평가 영역 전반에서 최고 수준의 성적을 거뒀다.

국민권익위원회는 올해 709개 공공기관을 대상으로 종합청렴도 평가를 진행했으며 신입생 모집정원 2500명 이상의 16개 국공립대학을 대상으로 별도 모형을 적용해 평가했다.

국립부경대 대학본부.

국립부경대 대학본부.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP 순위 추락 한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기