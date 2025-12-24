신세계免, 전주국제영화제와 협업…미디어아트 선보인다

미디어아트·브랜디드콘텐츠 등 전방위 협업 추진

신세계면세점이 전주국제영화제와 손잡고 문화예술 기반의 미디어 콘텐츠 경쟁력을 강화한다고 24일 밝혔다.

신세계면세점은 23일 서울 중구 신세계디에프 본사에서 전주국제영화제와 업무협약(MOU) 체결식을 진행했다.

신세계면세점과 전주국제영화제는 지난 23일 서울 중구 신세계디에프 본사에서 문화예술 콘텐츠 확장을 위한 업무협약을 체결했다. (왼쪽부터) 정준호 전주국제영화제 집행위원장, 김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄, 민성욱 전주국제영화제 집행위원장. 신세계면세점 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 신세계디에프가 추진해 온 'K-Reflection(K-리플렉션)' 아트브랜딩 전략의 일환이다. 한국 문화의 감도와 예술적 깊이를 글로벌 고객에게 확산시키기 위해 기획됐다.

먼저 양사는 내년 4월 29일 개막하는 제27회 전주국제영화제의 주요 콘텐츠를 영상으로 제작해 신세계면세점 명동점 10층 아이코닉존 미디어파사드에 선보일 예정이다.

향후에도 ▲미디어아트 협업 콘텐츠 제작 ▲브랜디드 필름·디지털 캠페인 공동 추진 ▲영화제 아카이브 기반의 콘텐츠 기획 등 온·오프라인 전방위 공동 마케팅을 진행할 계획이다. 이에 따라 면세점 공간은 복합문화 플랫폼으로 확장시킨다는 복안이다.

김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄은 "전주국제영화제가 지닌 예술적 세계관과 신세계면세점의 아트브랜딩 역량이 만난 만큼 한국 문화의 깊이를 세계 고객에게 전달할 새로운 콘텐츠가 탄생할 것으로 기대한다"며 "영화·예술·디지털을 아우르는 협업으로 글로벌 관광객이 '한국을 여행하며 체험하는 문화예술'의 가치를 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



