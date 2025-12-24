하남시, 경기도 도세 징수 평가 '종합 1위'…2년 연속 최우수 수상

경기 하남시가 2025년 도세 징수 목표 달성을 위해 추진한 '경기도 도세 특별징수대책' 평가에서 도내 종합순위 1위를 차지하며, 2년 연속 '최우수 시'의 영예를 안았다.

이번 평가는 경기도가 도내 31개 시·군을 대상으로 올해 6월부터 10월까지 5개월간 진행했다. 경기도는 도세 목표액 대비 추징 실적을 기준으로 3개 그룹별 우수 시·군을 선정했으며 하남시는 2024년에 이어 올해도 그룹 내 최우수상을 거머쥐었다.

하남시는 체계적이고 적극적인 특별징수 활동을 통해 도세 추징 실적을 대폭 끌어올렸다. 특히 기부채납을 조건으로 취득세를 감면받은 부동산에 대한 철저한 사후 관리와 법인의 주택 취득 시 중과세 적용 여부를 집중 점검하는 등 자칫 누락되거나 탈루될 수 있는 세원을 발굴하는 데 주력했다.

이러한 노력의 결과, 시는 2025년 도세 세입 목표액 대비 766억원을 초과 달성하는 성과를 냈다. 아울러 이에 따른 징수교부금 23억 원을 추가로 확보하며 하남시 자체 세입 증대에도 크게 기여했다.

심광섭 시 세정과장은 "이번 성과는 도세 징수 체계를 더욱 고도화하고 조세 정의를 실현하고자 노력한 결실"이라며 "앞으로도 공평 과세 실현을 위한 다양한 세정 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



