파주시, 2년 연속 '종합청렴도 2등급' 달성…반부패 노력 성과 입증

청렴노력도 평가서 전국 시 평균 대비 5.1점 ↑

경기 파주시는 지난 23일 국민권익위원회가 발표한 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가'에서 2년 연속 2등급으로 선정됐다고 밝혔다.

국민권익위원회는 공공기관을 대상으로 청렴 인식을 제고하고 청렴 문화를 널리 확산하기 위해 해마다 종합청렴도 평가를 실시해, 그 결과에 따라 5개 등급을 부여하고 있다. 올해 시 단위 평가 대상인 74개 시 중에서 1등급은 4곳이 선정되고 2등급은 파주시를 포함해 모두 22곳이 선정됐다.

각 기관의 등급을 결정하는 종합청렴도 평가 점수는 행정 서비스를 경험한 민원인과 소속 내부 직원을 대상으로 실시한 '청렴체감도' 설문조사 결과와 반부패 추진 노력 수준을 평가하는 '청렴노력도'를 합산하고, 부패실태 평가를 반영해 산출된다. 파주시의 경우 '청렴체감도' 평가 항목에서 2년 연속 2등급을 유지했으며, '청렴노력도'에서는 지난해보다 한 단계 상승해 2등급을 받았다.

주목할 대목은 '청렴노력도'에서 89.2점을 받아 전국 시 단위 평균 84.1점보다 5.1점 높은 점수를 얻은 점과 반부패 추진계획 수립 및 추진기반 마련, 부패 취약분야 집중 개선 등 5개 항목에서 만점을 받는 등 '청렴파주'를 실현하기 위한 확고한 기반을 다지는 데에 남다른 노력을 기울여왔다는 점이다.

또한 '청렴체감도' 분야에서도 76.9점을 받아 전국 시 단위 평균인 75.0점보다 1.9점 앞서는 등 행정의 투명성과 신뢰도를 높여가기 위한 꾸준한 노력이 돋보인다.

그동안 파주시는 공직자 부패 행위를 근절하고 청렴 문화를 확산하기 위해 다양한 청렴 시책을 지속적으로 추진해 왔다. 특히 올해는 팝페라 공연과 연계한 청렴콘서트를 개최하여 엠지(MZ) 공무원의 적극적인 참여와 소통을 이끌어내고 청렴인식 제고를 위한 교육프로그램에 대한 만족도를 끌어올려 조직 내 청렴 문화 확산에 기여했다는 평가를 받았다.

시는 또한 생활 속 청렴 실천을 위한 청렴방송 '청렴 온에어(ON AIR)', 공감할 수 있는 공직문화 조성을 위한 '청렴소통 간담회' 등 다양한 청렴시책을 추진함과 동시에 예방감사 강화, 부당지시, 갑질행위로 피해를 받은 직원이 '노조 명의'로 감사관에 청원할 수 있는 '청렴청원제' 등 선진적인 감사활동을 시행해 왔다.

김경일 파주시장은 이번 종합청렴도 평가 결과에 대해 "파주시의 모든 공직자가 한마음 한뜻으로 시민의 행복을 위해 공직자 본연의 소임을 다하고자 부단히 노력해 온 결과, 해마다 적지 않은 진전을 이루고 있음을 확인할 수 있었다"라면서 "청렴도시 파주의 위상을 보다 확고히 세워나갈 수 있도록 저를 포함한 파주시 모든 공직자들은 앞으로도 소명의식을 갖고 시민 중심 행정에 최선을 다하겠다"고 말했다.





