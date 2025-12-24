본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

성남시 '도서관·운동강습실·음악실' 여수동 복합문화시설 건립 추진

이종구기자

입력2025.12.24 07:20

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주민 의견 반영해 용도 결정…2027년 말 완공

경기 성남시는 중원구 여수동 400번지 일대(성남대로변 시청 건너편)에 오는 2027년 말까지 도서관, 운동강습실, 음악실 등을 갖춘 복합문화시설 건립을 추진한다고 24일 밝혔다.

성남시 중원구 여수동 400번지 복합문화시설 건립 조감도. 성남시 제공

성남시 중원구 여수동 400번지 복합문화시설 건립 조감도. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 지역 주민 의견을 반영해 현재 임시 주차장으로 쓰이고 있는 공터의 용도를 시민 생활권 내 문화·여가 시설로 결정했다.


여수동 복합문화시설은 총사업비 321억원(토지 매입비 49억원 포함)이 투입돼 대지면적 1660㎡에 지하 3층, 지상 4층, 연면적 7420㎡ 규모로 조성된다.

지상 1~4층엔 작은도서관, 운동강습실, 음악실을 비롯해 소극장, 다목적홀, 드론체험실, 문화교실 등이 들어선다.


지하 1~3층엔 63대의 차량을 댈 수 있는 주차장이 마련된다.


시는 이번 여수동 복합문화시설 건립을 위해 총사업비(321억원) 중 126억원을 내년도 본예산에 우선 반영했다.

현재 건립 공사 수행 업체가 선정돼 내년 2월 착공한다. 완공 후 개소 시점은 2028년 상반기다.


시설 개소 후엔 다양한 문화·예술·생활체육 프로그램을 운영하고, 소극장, 다목적홀 등을 시민에게 대관해 자율적인 문화 활동을 지원할 계획이다.


신상진 성남시장은 "여수동 복합문화시설은 지역 주민들의 문화·체육·여가 수요를 종합적으로 반영한 생활밀착형 공간"이라면서 "지역 공동체 활성화와 주민 삶의 질 향상에 크게 이바지할 것으로 기대한다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업 [단독]'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

내란 재판 도중 발언권 요청한 윤석열…"사병 통닭 사줄 돈까지 삭감해 계엄"

새로운 이슈 보기