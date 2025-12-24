성남시 '도서관·운동강습실·음악실' 여수동 복합문화시설 건립 추진

주민 의견 반영해 용도 결정…2027년 말 완공

경기 성남시는 중원구 여수동 400번지 일대(성남대로변 시청 건너편)에 오는 2027년 말까지 도서관, 운동강습실, 음악실 등을 갖춘 복합문화시설 건립을 추진한다고 24일 밝혔다.

성남시 중원구 여수동 400번지 복합문화시설 건립 조감도. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지역 주민 의견을 반영해 현재 임시 주차장으로 쓰이고 있는 공터의 용도를 시민 생활권 내 문화·여가 시설로 결정했다.

여수동 복합문화시설은 총사업비 321억원(토지 매입비 49억원 포함)이 투입돼 대지면적 1660㎡에 지하 3층, 지상 4층, 연면적 7420㎡ 규모로 조성된다.

지상 1~4층엔 작은도서관, 운동강습실, 음악실을 비롯해 소극장, 다목적홀, 드론체험실, 문화교실 등이 들어선다.

지하 1~3층엔 63대의 차량을 댈 수 있는 주차장이 마련된다.

시는 이번 여수동 복합문화시설 건립을 위해 총사업비(321억원) 중 126억원을 내년도 본예산에 우선 반영했다.

현재 건립 공사 수행 업체가 선정돼 내년 2월 착공한다. 완공 후 개소 시점은 2028년 상반기다.

시설 개소 후엔 다양한 문화·예술·생활체육 프로그램을 운영하고, 소극장, 다목적홀 등을 시민에게 대관해 자율적인 문화 활동을 지원할 계획이다.

신상진 성남시장은 "여수동 복합문화시설은 지역 주민들의 문화·체육·여가 수요를 종합적으로 반영한 생활밀착형 공간"이라면서 "지역 공동체 활성화와 주민 삶의 질 향상에 크게 이바지할 것으로 기대한다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



