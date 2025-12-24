본문 바로가기
"서울 아파트값이 전국의 43%…위험지수 사상 최고" [3분 브리프]

입력2025.12.24 08:00

[한 눈에 읽기]
①쏠림 심화…서울 아파트 시총 43.3%, 대출 비중 34.2%
②고령 자영업 차주, 4년 새 37만2000명↑…전체의 31.2%
③고환율 지속에 외화대출 확대…은행권 부담 커져

MARKET INDEX : Year to date
"서울 아파트값이 전국의 43%…위험지수 사상 최고" [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 4분기 깜짝 성장·AI 랠리에 상승

○美 3분기 GDP 성장률 4.3%…시장 예상치 상회

○견조한 성장에도 내년 금리 인하 2회 기대 유지

Top3 NEWS
■ 서울 아파트 시총, 전국 절반 '역대 최고'…달라진 주택시장, 세 가지 특징은
○서울 아파트 시총 1817.6조, 비중 43.3%…'똘똘한 한 채' 쏠림↑
○전세 비중이 줄고, 월세 거래 확대…월세 비중 60.2%
○가계대출-주택가격 간 관계 약화…자기자금 활용 주택매입 확대
■ 고령 자영업차주 100만 육박…15%는 취약차주
○올해 3분기 말 96.3만명…전체의 31.2% 차지
○4년새 37만2000명 늘어…전체 증가 주도
○"부동산 경기 변화에 취약…사업전환 등 맞춤지원해야"
■ 고환율 지속에 은행도 비상…"외화대출 확대·연말 결산에 부담"
○'고환율 방어' 정부 대응에 외화대출 확대 가능성
○환율 오르면 원화 환산액 커져 건전성 지표에 악영향
○연말 결산에도 환율 반영…영향에 촉각
그래픽 뉴스 : '대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭…"네이버·셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"
○대장주 알테오젠이 코스피 이전상장 예정

○앞서 셀트리온·카카오·네이버도 옮겨

○IPO 대어급도 코스닥보다는 코스피 상장

the Chart : 국내 부동산PF 상황 나아져…부실 줄고, 연체율도 개선
○금융위 '부동산 PF 상황 점검회의' 개최

○부동산 PF 익스포저 177.9조원…전분기 대비 8.7조원 감소

○부실우려 여신 18.2조원으로 2분기 연속 감소

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 리브스메드 상장, 확정공모가 5만5000원


해외

00:00 미국 CB 소비자신뢰지수(12월)

01:30 미국 애틀랜타 연은GDPNow (4분기)

05:00 미국 신규 주택판매(9월)

06:30 미국 미국석유협회(API)주간 원유 재고

08:50 일본 통화정책회의록

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 1℃(1) ｜최고기온 : 6℃(1℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




