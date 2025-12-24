개막 10일 만에 137만 명… 빛과 소리로 숨쉬는 서울라이트 광화문, 연말 ‘빛축제’ 흥행 이어간다

2025 서울라이트 광화문. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

서울 도심의 겨울밤을 대표하는 빛 축제 '2025 서울라이트 광화문'이 지난 12월 12일 개막 이후 짧은 기간 동안 폭발적인 관람객 호응을 얻으며 연말 대표 문화행사로서의 위상을 다시 한번 입증하고 있다.

서울시에 따르면 올해 서울라이트 광화문은 개막 후 10일간 총 137만여 명의 관람객이 다녀간 것으로 집계됐다. 이는 지난해 전체 관람객 75만 명보다 약 83% 더 많은 수치로, 행사 초반부터 높은 관심과 참여가 이어지고 있음을 보여준다.

지난해 전체 행사 기간 동안 기록한 성과를 단기간에 초과하며, 올해 행사의 흥행 가능성을 더욱 높이고 있다.

2025 서울라이트 광화문. 서울시 제공

올해 행사는 빛과 소리가 함께 어우러지며 시민들의 발길을 이끌었다. 또한 시민 참여형 연출을 중심으로 구성돼 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 기획됐다. 특히 광화문광장 전반을 따라 조성된 세종 파빌리온, 블록으로 설치한 운수대통로와 일월오봉도 소원벽은 자연스러운 관람 동선과 사진 촬영에 적합한 구조로 연출돼, 가족 단위 방문객은 물론 젊은 세대와 관광객의 참여로 이어졌다.

다가오는 크리스마스를 앞두고는 연말 분위기와 어우러진 빛과 소리의 연출이 절정을 이룰 것으로 기대된다. 별도의 입장료 없이 자유롭게 관람할 수 있어, 연인과 친구, 가족이 함께 즐길 수 있는 도심 속 연말 문화 콘텐츠로 주목받고 있다. 크리스마스와 연말을 앞두고 특별한 추억을 만들고자 하는 시민들에게 서울라이트 광화문은 부담 없이 찾을 수 있는 대표적인 겨울 인생샷 명소가 될 전망이다.

서울시 최인규 디자인정책관은 "최첨단 미디어 기술과 세계적인 콘텐츠를 결합한 서울라이트 광화문 행사가 많은 시민과 관광객들의 호응으로 성황리에 개최되고 있다"며 "이번 광화문 빛 축제가 2025년 한 해를 마무리하고 2026년 새해를 맞이하는 특별한 경험이 되기를 바란다"고 말했다.

한편, 2025 서울라이트 광화문은 내년 1월 4일까지 광화문광장 일대에서 계속 운영되며, 자세한 관람 정보는 서울시 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



