“아파도 참고 살던 시대 끝”… 기장군, 부산 첫 ‘어르신 무릎인공관절 수술비’ 확대 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.23 16:45

2026년부터 중위소득 150% 이하까지… 한쪽 무릎 최대 100만원 지원

수술비 앞에서 통증을 미뤄왔던 노년층에게 숨통이 트였다.


부산 기장군이 어르신 의료비 부담 완화를 위해 무릎인공관절 수술비 지원 대상을 대폭 확대한다.

기장군(군수 정종복)은 오는 2026년부터 부산시 최초로 '어르신 무릎인공관절 수술비 지원사업'을 확대 시행한다고 23일 전했다.


그동안 국가 지원사업으로 기초생활수급자와 차상위계층에 한정됐던 지원 범위를 기준 중위소득 150% 이하 어르신까지 넓히는 것이 핵심이다.


이 사업은 2026년 1월 1일부터 연중 시행, 기장군 자체 예산을 투입해 운영된다. 지원 기준은 2025년도 2인 가구 기준 월 소득 589만 8987원 이하로, 보다 폭넓은 어르신들이 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

지원 대상은 기장군에 1년 이상 주민등록을 두고 거주 중인 60세 이상 어르신으로, 의료기관에서 '인공관절치환술(슬관절)' 진단을 받은 경우 수술 전에 신청할 수 있다. 지원 금액은 한쪽 무릎 기준 최대 100만원으로, 본인부담금 범위 내에서 지원된다.


신청은 수술 전 보건소를 방문해 신청서와 진단서 등을 제출하면 자격 확인 후 대상자로 확정된다. 이후 수술을 받은 뒤 90일 이내에 지원금을 청구할 수 있다. 다만 비급여 항목과 통원진료비, 대상자 선정 이전에 발생한 의료비는 지원에서 제외되며, 실손보험금이나 노인의료나눔재단, 긴급복지의료지원 등 타 의료비 지원과의 중복 수령은 불가능하다.


정종복 군수는 "무릎 통증으로 일상생활에 불편을 겪는 어르신들이 의료비 부담 때문에 적정 시기에 수술을 받지 못하는 경우가 많다"며 "이번 사업을 통해 경제적 이유로 치료를 미뤄왔던 어르신들의 의료 접근성을 높이고, 보다 건강하고 활기찬 노후 생활에 도움이 되길 바란다"고 말했다.


'무릎인공관절 수술비 지원사업'에 대한 자세한 사항은 기장군보건소 도시보건팀을 통해 안내받을 수 있다.

기장군 노인 무릎인공관절 수술비 지원사업 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

