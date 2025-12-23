평택항만공사, 평택항 물동량 증대 등 기여기업에 감사패

경기평택항만공사가 평택항 물동량 증대 등에 기여한 기업에 감사패를 전달했다.

평택항만공사는 23일 평택항 마린센터에서 '2025년 경기도 평택항 화물유치 인센티브 지원사업'과 관련해 평택항 물동량 증대 및 항만 활성화에 기여한 해운·물류 관련 기업에 감사패를 수여했다고 23일 밝혔다.

인센티브 지원사업은 평택항을 이용하는 기업의 화물유치와 신규 화물·항로 확대를 촉진하기 위해 운영되고 있다. 평택항만공사는 지급기준에 따라 규모비, 증가비, 항로개설 인센티브 등을 지원하고 있다.

평택항 화물유치 인센티브 지원사업에서 감사패를 받은 기업 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기평택항만공사 제공

김금규 평택항만공사 사장직무대행은 "어려운 대외 여건 속에서도 평택항을 믿고 이용해 주신 기업 여러분께 감사드린다"며 "현장의 의견을 반영해 제도를 지속적으로 보완하고, 평택항 경쟁력 강화를 위해 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

평택항만공사는 앞으로도 평택항 이용 기업들과의 소통을 강화하고, 제도 운영 개선과 서비스 고도화 등을 통해 평택항의 물동량 확대와 항만 활성화에 힘쓸 계획이다.





이영규 기자



