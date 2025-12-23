본문 바로가기
현대차·기아, 11월 유럽 7만9901대 판매…작년보다 소폭 올라

오현길기자

입력2025.12.23 15:25

현대차·기아가 올해 11월 유럽 시장에서 작년 같은 달 대비 0.2% 증가한 7만9901대를 판매한 것으로 나타났다.


현대자동차 투싼 하이브리드. 현대차

현대자동차 투싼 하이브리드. 현대차

23일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 지난달 유럽에서 현대차는 4만1026대, 기아는 3만8875대를 팔았다. 작년 동월보다 현대차는 3.7% 늘고, 기아는 3.2% 줄어든 수치다.

유럽 시장 점유율은 현대차(3.8%)와 기아(3.6%)를 합쳐 7.4%였다. 작년 동기 대비 0.2%포인트 하락했다.


현대차의 주요 판매 차종은 투싼(9895대), 코나(779대), i20(4400대) 등이었다. 기아는 스포티지(1만1479대), EV3(5827대), 씨드(4951대), 순으로 많이 팔렸다.


하이브리드차(HEV)와 플러그인하이브리드차(PHEV), 전기차(EV)를 포함한 현대차 주요 친환경차 판매 실적은 투싼 5982대, 코나 5407대, 인스터(캐스퍼 일렉트릭) 2042대 등이었다.

기아 친환경차는 EV3(5827대), 니로(3142대), EV6(1236대) 등이 많이 판매됐다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
