본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순전남대병원, 전립선암 '플루빅토' 치료 본격 시행

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.23 14:13

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
핵의학과 문장배 교수가 전립선암 환자에게 플루빅토를 투여하고 있다. 화순전남대병원 제공

핵의학과 문장배 교수가 전립선암 환자에게 플루빅토를 투여하고 있다. 화순전남대병원 제공

AD
원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 전립선암 치료의 새로운 패러다임으로 주목받는 핵의학 방사성리간드 치료제 '플루빅토(Pluvicto·성분명 루테튬 비피보타이트 테트라세탄)' 치료를 본격적으로 시행한다고 23일 밝혔다.


화순전남대병원은 최근 핵의학과가 기존 호르몬 치료와 항암화학요법에 반응하지 않는 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 환자를 대상으로 플루빅토 치료를 성공적으로 시행했다.

'플루빅토'는 전립선암 세포 표면에 과발현되는 PSMA(전립선특이막항원)에 결합하는 방사성리간드 치료제다. 결합 후 방출되는 방사성동위원소의 방사선을 통해 암세포를 선택적으로 표적 치료하는 방식이다. 치료 전 PSMA PET/CT 검사를 통해 표적 발현 여부를 확인한 환자를 대상으로 시행된다.


화순전남대병원은 2023년부터 전립선암 방사성리간드 치료 임상시험을 수행해 왔으며, PSMA 기반 방사성리간드 치료에 대한 임상 경험과 안전성 관리 체계를 구축해 왔다. 이러한 임상 경험을 바탕으로 비수도권 의료기관 가운데 플루빅토 치료를 시행하고 있다.


국내에서는 플루빅토가 지난해 5월부터 기존 호르몬 치료와 항암화학요법 이후에도 질병이 진행된 전이성 거세저항성 전립선암 환자를 대상으로 비급여 치료로 시행되고 있다.

화순전남대병원은 방사성의약품 치료와 분자영상 분야에서 축적된 임상 역량을 바탕으로 치료 전후 정밀 PET/CT 영상 평가와 다학제 협진 체계를 운영하고 있으며, 이를 통해 고난도 핵의학 치료를 안정적으로 수행하고 있다.


핵의학과 강세령 과장은 "지역 전립선암 환자들이 수도권으로 이동하지 않고도 세계적 수준의 첨단 치료를 받을 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 지역 거점 병원으로서 첨단 암 치료 접근성을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르 "10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

삼성-오픈AI 동맹, 첫 결실 나왔다…삼성SDS, 국내 첫 파트너 계약

새로운 이슈 보기