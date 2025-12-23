본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

영천시, 2025년 하천사업 추진실적 평가 '우수상' 수상

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.23 13:31

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안전·체계적 재해 예방 및 사업 성과 인정

영천시가 경상북도 주관 '2025년 하천사업 추진실적 평가'에서 우수상을 수상했다고 23일 밝혔다.


해당 평가는 도내 22개 시·군을 대상으로 하천 점·사용료 징수 실적, 지방하천사업 추진 실적, 지방하천사업 안전관리 등 하천 관련 주요 업무 추진 성과를 종합적으로 점검하기 위해 실시되는 평가다.

영천시 제공

영천시 제공

AD
원본보기 아이콘

영천시는 지역 내 국가하천 1개소(15.80km)와 지방하천 24개소(253.35km)를 포함한 하천에 대해 하천정비사업, 퇴적토 및 유수 지장목 제거, 수문 및 제방 정밀안전점검 등을 추진하며 지역 내 하천의 체계적인 유지관리와 재해 예방에 힘써 높은 평가를 받았다.

특히, 고현천(화남지구) 하천재해예방사업을 통해 집중호우 시 농경지와 가옥 침수가 반복되던 미개수 구간을 개선·정비하고, 하천 정비 6.6km와 교량 4개, 보·낙차공 4개 등 주요 시설을 정비해 계획빈도 홍수량에 안전한 치수 안전도를 확보한 점이 우수 사례로 인정돼 높은 가산점을 받았다.


시 관계자는 "이번 수상은 하천사업을 체계적으로 추진해 온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전한 하천 환경 조성을 위해 지속적인 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아이템, 역시 "나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"오늘 놓치면 100년 기다린다"…'쿼드러플 크리스마스' 뭐길래?

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

"제주부터 한반도 누비고 북측으로"…美, 산타 추적 영상 공개

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

계란 다시 7000원으로…조류 AI에 수급 불안까지

中 역외위안화 환율 달러당 7위안 '붕괴'…15개월만

새로운 이슈 보기