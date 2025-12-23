본문 바로가기
상설특검, '퇴직금 미지급 의혹' 쿠팡풀필먼트 압수수색

곽민재기자

입력2025.12.23 11:05

퇴직금 미지급·외압 의혹 등 관련

쿠팡 수사 무마와 퇴직금 미지급 의혹을 수사 중인 안권섭 특별검사팀이 쿠팡에 대한 강제수사에 착수했다.


서울 시내 한 쿠팡 물류센터 모습. 연합뉴스

특검팀은 23일 오전부터 서울 송파구 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 사무실에 검사와 수사관을 보내 퇴직 금품 지급 관련 자료를 확보하고 있다. 특검팀은 영장에 쿠팡 측을 근로자퇴직급여 보장법 위반 혐의의 피의자로 적시한 것으로 알려졌다.

쿠팡은 2023년 5월 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경해 퇴직금 성격의 금품을 체불한 의혹을 받는다.


앞서 중부지방고용노동청 부천지청은 지난 1월 검찰에 기소 의견으로 사건을 송치했으나 인천지검 부천지청은 지난 4월 불기소 처분했다.


당시 사건을 맡았던 문지석 부장검사는 지난 10월 국회 국정감사에서 당시 엄희준 부천지청장과 김동희 차장검사가 무혐의 처분을 압박했다고 주장한 바 있다.

앞서 특검팀은 지난 11일과 14일 문 부장검사를 두 차례 참고인 신분으로 불러 조사했다. 특검팀은 확보한 자료를 검토한 뒤, 쿠팡 관계자들을 소환해 취업규칙 변경 경위와 의사결정 과정 등을 추궁할 방침이다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

