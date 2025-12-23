본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인상현도서관 임시주차장 조성…23일 개방

이영규기자

입력2025.12.23 07:18

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 용인시 용인상현도서관에 임시주차장이 조성됐다.


경기도는 용인시, 경기주택도시공사(GH)와 함께 수지구 상현동 '용인상현도서관(육아종합지원센터)' 인근 미매각 공공시설용지를 활용해 임시주차장을 조성, 23일 도민에게 개방했다.

상현도서관 일대는 도서관 및 육아종합지원센터 이용객 증가로 주차 공간이 부족해 이중주차와 불법주정차가 빈번하게 발생하는 곳이다.


이에 경기도는 지난 달 현장 점검을 통해 주차 공간이 부족한 상황 등 현지 여건을 확인한 뒤, 용인시·GH와 함께 미매각 공공시설용지의 임시 활용 방안을 검토했다.


용인 상현도서관 임시주차장 공사 전과 후 사진

용인 상현도서관 임시주차장 공사 전과 후 사진

AD
원본보기 아이콘

이 과정에서 관계기관인 용인시·GH 등과 함께 당해 부지 무상사용, 진출입 동선, 관리 주체 등을 중심으로 수 차례 실무회의를 개최하며 임시주차장 조성 방안을 구체화했다.

대상 부지는 GH 소유의 미매각 문화복지시설용지로, 불법투기 방지를 위해 진입이 제한된 상태였다. 3개 기관은 역할을 체계적으로 분담해 부지 임시사용 협의, 현장 여건 검토, 시설 조성공사 절차를 신속히 추진해 12월 20일 임시주차장을 완공했다.


임시주차장 개방으로 상현도서관과 육아종합지원센터를 이용하는 주민들의 주차 접근성과 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다.


경기도 관계자는 "택지개발지구 미매각용지 활용을 위해 용인시가 적극 협조하고 관계기관이 긴밀히 협력해 조기에 성과를 거뒀고, 주민 불편을 실질적으로 해소한 대표적인 우수사례"라며 "앞으로도 택지개발지구 내 미매각용지를 도민이 체감할 수 있는 방향으로 적극 발굴·활용하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"中 관광객 제로시대 오나" 1월 일본행 항공편 2000건 넘게 무더기 취소

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

신원식 "尹, 술 마시다 얘기한 줄…계엄, 실제 일어나 크게 실망"

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

이례적인 장단기 금리 역전…예테크 효과 누리려면?

'靑 폭발물·김현지 실장 위해' 협박글…경찰, 작성자 추적 중

새로운 이슈 보기