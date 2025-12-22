본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

순천관광 성과 공유 … '2025 순천 관광의 날' 성료

호남취재본부 이경환기자

입력2025.12.22 17:05

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관광업 종사자 초청 교류의 장 행사

순천시는 지난 19일 어울림 체육센터에서 '2025 순천 관광의 날' 행사에 200여 명의 관광 관계자가 참석한 가운데 성황리에 마무리했다고 22일 밝혔다.

순천시는 지난 19일 어울림체육센터에서 '2025 순천 관광의 날' 행사를 가졌다. 순천시 제공

순천시는 지난 19일 어울림체육센터에서 '2025 순천 관광의 날' 행사를 가졌다. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 순천 관광 성과 공유 행사는 단순한 연말 행사나 형식적인 공식 행사에서 벗어나, 한 해 동안 순천 관광 현장을 지켜온 관광 관계자들이 한 해 아쉬웠던 점과 즐거웠던 결과물을 돌아볼 수 있는 자리로 마련됐다.


관광업 종사자를 비롯해 외식·숙박·여행업 관계자, 마을 호스트, 문화관광해설사, 관광 프로그램 협력업체, 유관기관·단체 관계자 등 순천 관광을 함께 만들어온 다양한 주체들이 폭넓게 참여한 행사라는 점에서 의미를 더했다.

행사는 '우리 모두가 만드는 순천 여행'이라는 슬로건 아래, 관광인들의 이야기를 담은 오프닝 공연과 영상 상영으로 시작됐다. 특히, 공연 '자랑스럽게 말할 수 있는 나의 순천'은 관광택시, 마을 스테이, 해설사 등 시민이 주체가 된 관광 현장을 담아내며 큰 공감을 얻었다.


순천시 관계자는 "행정은 지원 역할을 했을 뿐, 실제로 순천 관광과 지역경제를 움직인 주인공은 현장에서 역할을 해주신 여러분"이라며 관광 현장에서 애써온 관계자들에게 깊은 감사의 뜻을 표했다.


이어 "앞으로도 현장의 이야기를 함께 나누며, 사람들이 더 머무를 수 있는 관광 인프라를 만들어가고, 치유산업과 연계한 장기 체류 관광 전략을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기