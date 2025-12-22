순천관광 성과 공유 … '2025 순천 관광의 날' 성료

관광업 종사자 초청 교류의 장 행사

순천시는 지난 19일 어울림 체육센터에서 '2025 순천 관광의 날' 행사에 200여 명의 관광 관계자가 참석한 가운데 성황리에 마무리했다고 22일 밝혔다.

순천시는 지난 19일 어울림체육센터에서 '2025 순천 관광의 날' 행사를 가졌다. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 순천 관광 성과 공유 행사는 단순한 연말 행사나 형식적인 공식 행사에서 벗어나, 한 해 동안 순천 관광 현장을 지켜온 관광 관계자들이 한 해 아쉬웠던 점과 즐거웠던 결과물을 돌아볼 수 있는 자리로 마련됐다.

관광업 종사자를 비롯해 외식·숙박·여행업 관계자, 마을 호스트, 문화관광해설사, 관광 프로그램 협력업체, 유관기관·단체 관계자 등 순천 관광을 함께 만들어온 다양한 주체들이 폭넓게 참여한 행사라는 점에서 의미를 더했다.

행사는 '우리 모두가 만드는 순천 여행'이라는 슬로건 아래, 관광인들의 이야기를 담은 오프닝 공연과 영상 상영으로 시작됐다. 특히, 공연 '자랑스럽게 말할 수 있는 나의 순천'은 관광택시, 마을 스테이, 해설사 등 시민이 주체가 된 관광 현장을 담아내며 큰 공감을 얻었다.

순천시 관계자는 "행정은 지원 역할을 했을 뿐, 실제로 순천 관광과 지역경제를 움직인 주인공은 현장에서 역할을 해주신 여러분"이라며 관광 현장에서 애써온 관계자들에게 깊은 감사의 뜻을 표했다.

이어 "앞으로도 현장의 이야기를 함께 나누며, 사람들이 더 머무를 수 있는 관광 인프라를 만들어가고, 치유산업과 연계한 장기 체류 관광 전략을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>