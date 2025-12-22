본문 바로가기
"국방부에 폭발물 설치" 협박 글 올린 20대 검거

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.22 16:07

광주서부경찰서 전경.

국방부에 폭발물을 설치했다는 협박 글을 온라인 커뮤니티에 올 20대 남성이 광주에서 경찰에 붙잡혔다.


광주 서부경찰서는 22일 온라인 커뮤니티에 폭발물 협박 글을 올린 혐의(공중협박)로 20대 남성 A씨를 검거했다.

A씨는 전날 오후 9시 30분께 광주 서구의 한 PC방에서 온라인 커뮤니티 '디시인사이드'에 '대한민국 국방부에 폭발물이 설치됐습니다'라는 제목의 글을 올린 혐의를 받고 있다.


게시글에는 폭파 시각을 23일 오후 6시, 장소를 서울 용산구 이태원로 22 용산기지로 특정한 내용이 담겼다.


경찰 수색 결과 폭발물로 의심되는 물체는 발견되지 않았다.

경찰은 해당 글의 IP 주소를 추적해 이날 오전 광주 서구 자택에서 A씨를 검거했다.


경찰은 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

