광주은행, 금융감독원 자영업자 경영컨설팅 '우수기관상'

광주은행은 최근 금융감독원이 개최한 '2025년도 포용·상생금융 시상식'에서 '자영업자 경영컨설팅' 부문 기관포상을 수상했다고 22일 밝혔다.

지난 19일 여의도에 위치한 금융감독원 본점에서 열린 시상식에선 김병칠 금융감독원 부원장, 광주은행 고재덕 부행장 및 금융기관 관계자들이 참석했다.

광주은행은 '자영업자 경영컨설팅' 부문으로 지방은행 중 유일하게 선정됐으며, 이는 소상공인에 대한 광주은행의 지속적인 관심과 지원이 이뤄낸 성과로 풀이된다.

수상 배경에는 2019년 11월 설립된 광주은행 포용금융센터에서 지원하는 '원스톱 금융종합상담'이 큰 역할을 한 것으로 분석된다. 동 센터는 영세 소상공인들의 영업환경 개선 및 매출 증대를 위해 전문 컨설턴트 채용 및 맞춤형 상담을 통해 고객의 상황에 맞는 금융 솔루션 제공, 다양한 경영 컨설팅 제안 등 지원을 아끼지 않고 있다.

특히, 포용금융센터에서는 '자영업자 경영컨설팅을 통한 체질 개선'과'저신용자 전용 포용금융특별대출 지원'에 집중해 어려운 경제 여건 속에서도 사업을 영위하는 많은 소상공인의 금융 부담 완화에 도움을 주고 있다.

고병일 광주은행장은 "다양한 교육프로그램, 현장 중심 경영 컨설팅 활성화 등을 통해 자영업·소상공인의 경영 애로 해소에 역할을 더욱 집중해 지역 기업들의 든든한 상생 파트너로 거듭날 수 있도록 하겠다"고 말했다.





