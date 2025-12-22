전남도-SK그룹, 글로벌 AI 데이터센터 구축 밑그림

김영록 지사-정석근 AI CIC 대표 면담

시설 인프라·후속 추진 방향 등 논의

AI 데이터센터 부지 후보지 중 한 곳인 해남 솔라시도 전경. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 22일 전남도 서울중앙협력본부에서 정석근 SK그룹 AI CIC 대표를 만나 글로벌 AI 데이터센터 구축을 포함한 AI 인프라 협력과 향후 추진 방안에 대해 논의했다.

정석근 대표는 SK그룹의 AI 전략 실행을 총괄하는 AI CIC 초대 대표로서, 그룹 내 분산돼 있던 AI 전담 조직을 일원화해 SK그룹 차원의 AI 전략수립과 실행을 위한 컨트롤타워 역할을 수행하고 있다.

이번 만남은 지난달 3일 'SK AI SUMMIT 2025'에서 최태원 SK그룹 회장을 만나 글로벌 AI 데이터센터 구축 협력 방안을 논의한 이후 이어진 후속 면담에 일환이다. 지난 10월 1일 발표된 오픈AI-SK그룹 글로벌 AI 데이터센터 구축 계획의 구체적인 이행 방안을 협의하기 위해 마련됐다.

이날 면담에서 전남도와 SK그룹 AI CIC는 글로벌 AI 데이터센터 구축을 중심으로 한 인프라 조성 방안과 함께 사업 추진 과정에서 필요한 행정 지원과 향후 후속 협력 방안에 대해 폭넓게 의견을 나눈 것으로 전해진다.

또 전남을 아시아태평양 AI허브로 육성해 나가는 데 공감대를 형성하고, 정례적인 실무협의를 통해 협상을 조속히 마무리하기로 의견을 모았다.

앞으로 전남도는 SK그룹 AI CIC와의 긴밀한 협의를 통해 AI 데이터센터 구축을 위한 후속 논의를 이어가는 한편 행정·전력·부지·인허가 등 현장에서 필요한 사항을 속도감 있게 지원해 사업이 차질 없이 추진되도록 적극 뒷받침할 방침이다.

김영록 지사는 "글로벌 AI 데이터센터는 단순 개별 기업이 아니라 국가 차원의 대형 프로젝트다"라며 "전남도-중앙정부-SK그룹 3자 협의체를 구성해 명실상부한 글로벌 AI 핵심거점으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



