'국가대표 AI' 30일 코엑스서 첫 성과 발표

5개 정예팀 모델 시연, 프레젠테이션 진행

단계평가 내달 15일 이내 추진

국가대표 인공지능(AI) 모델 개발 프로젝트의 1차 성과물이 연말 공개된다.

과학기술정보통신부는 정보통신산업진흥원과 함께 오는 30일 오후 2시30분 서울 코엑스 오디토리움에서 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' 1차 발표회를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 발표회에는 지난 8월 선정된 5개 정예팀이 참여한다. ▲네이버클라우드 ▲업스테이지 ▲SK텔레콤 ▲엔씨에이아이(NC AI) ▲LG경영개발원 AI연구원 등으로, 이들은 글로벌 최신 AI 모델과 비교해 6개월 이내 기준 성능의 95% 이상을 목표로 하는 이른바 '무빙타겟' 전략 아래 독자 파운데이션 모델 개발에 집중해왔다.

행사에서는 각 정예팀이 그간 개발한 AI 모델의 1차 성과를 발표하고, 실제 모델 시연을 포함한 프레젠테이션을 진행할 예정이다. 행사장 로비에는 정예팀별 AI 체험 부스도 마련돼, 참관객들이 직접 AI 모델을 체험할 수 있도록 구성된다.

이번 발표회는 사전 등록제로 운영된다. 관심 있는 국민 누구나 행사 포스터에 포함된 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

과기정통부는 이번 행사를 통해 독자 AI 파운데이션 모델 개발의 중간 성과를 국민과 공유하는 동시에, 고난도의 기술 개발에 도전해 온 정예팀들의 노력을 조명하고 향후 개발 방향에 대한 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다.

한편 1차 단계 평가는 2026년 1월 15일 이내에 추진된다. 정부는 정예팀들의 개발 성과와 향후 계획을 종합적으로 점검·평가할 예정이다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



