모아라이프플러스·AI웰니스, 美공략 위한 'AI 네이티브 PGA 스킨케어' 공동 론칭키로

코스닥 상장사 모아라이프플러스 모아라이프플러스 142760 | 코스닥 증권정보 현재가 1,793 전일대비 57 등락률 -3.08% 거래량 276,548 전일가 1,850 2025.12.22 10:19 기준 관련기사 모아라이프플러스, 연내 마이크로 AI데이터센터 구축…‘대양과 항구 프로젝트’ 본격화모아라이프플러스-펩진, 세마글루타이드 바이오시밀러 'PG004' 공동개발 본격 착수모아라이프플러스, 펩진과 GLP-1 바이오시밀러 공동개발 협력 전 종목 시세 보기 close 가 미국 웰니스 테크 기업 AI 웰니스(AI Wellness Inc.)와 손잡고 미국 시장을 겨냥한 'AI 네이티브(AI-Native) PGA 스킨케어 플랫폼'을 출범한다고 22일 밝혔다.

양사는 최근 서명된 협력 계약을 통해 미국 전역에서 AI 기반 애플리케이션, 디지털 아바타, 스마트 자판기 및 스킨케어 디바이스와 연동되는 코브랜딩 제품군을 공동 개발·출시하기로 합의했다.

AI Wellness는 미국 AI 기반 헬스케어 플랫폼 기업으로 AI 맞춤 건강 분석 기술, 웰니스 센터 네트워크, 인플루언서 기반 커뮤니케이션 인프라를 보유한 기업이다. 이번 협약은 단순 제조·공급 방식의 협력이 아닌 AI 개인 맞춤 웰니스 시스템과 폴리감마글루탐산(PGA, poly-γ-glutamic acid) 기반 기능성 소재 기술을 융합해 새로운 형태의 하이브리드 브랜드를 개발한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 양사는 2026년 상반기 미국 시장 공식 론칭을 목표로 제품 검증과 상용화 준비를 진행하고 있으며 이후 글로벌 시장으로 확장할 계획이다.

최근 북미를 중심으로 AI 기반 웰니스 진단, 기능성 화장품, 건강보조식품의 통합 소비 트렌드가 빠르게 확산되고 있다. 특히 시장에서는 '코스메슈티컬+건강기능식품+웰니스 프로그램'이 하나의 카테고리로 연결되는 융합형 소비 모델이 주목받고 있으며, 단순한 제품 구매를 넘어 개인 맞춤형 솔루션과 데이터 기반 분석 시스템을 중심으로 한 통합 경험형 소비 구조가 새로운 표준으로 자리 잡고 있다. 이러한 변화에 대응하기 위해 기업들은 빠르게 성장하고 있는 글로벌 웰니스 시장 흐름에 맞춘 혁신적 서비스 및 제품 개발에 속도를 내고 있다.

모아라이프플러스는 헬스케어와 뷰티를 잇는 AI 기반 웰니스 플랫폼 기업으로의 전환을 추진하며 글로벌 시장 도약을 준비하고 있다. 이러한 가운데 AI Wellness의 협업은 시장 변화에 선제적으로 대응한 전략적 파트너십이라는 점에서 큰 의미를 가진다.

이번 협업을 통해 양사는 ▲AIW Skin Hydration Serum-장벽 강화·보습·탄력 개선 세럼 ▲AIW Deep Barrier Cream-피부 장벽 재건 및 보호 크림 ▲AIW Immune Balance Supplement-면역 균형 & 장건강 개선 건강기능식품을 순차적으로 출시할 예정이다. 해당 제품군은 코스메슈티컬·건강기능식품·AI 웰니스 진단을 결합한 하이브리드 제품 포트폴리오로, 높은 성장 잠재력이 예상되는 통합 헬스케어 시장의 새로운 기준을 제시할 것으로 전망된다.

또한 출시된 제품들은 AI Wellness가 보유한 다양한 판매 네트워크인 ▲웰니스 센터 ▲온라인 DTC(Direct-to-Consumer) 플랫폼 ▲파트너 클리닉 ▲콘텐츠 기반 커머스 채널을 통해 동시 판매될 예정이다. 양사는 멀티 채널 전략을 기반으로 초기 시장 안착 속도를 높이고, 북미 시장에서의 브랜드 인지도와 소비자 접근성을 강화한다는 계획이다.

모아라이프플러스 대표는 "모아라이프플러스의 PGA 기반 기능성 원천기술과 AI Wellness의 AI 헬스케어 기술이 결합하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 새로운 하이브리드 브랜드를 선보이게 되어 매우 의미가 크다"며 "양사는 기능성 바이오 소재 혁신과 AI 기반 맞춤형 건강관리 기술을 통해 미국 시장에서 새로운 기준을 제시할 것"이라고 말했다. AI Wellness 대표는 "이번 협력은 클린 사이언스 기반의 스킨케어, 개인 맞춤형 프로그램, 통합 웰니스 관리 솔루션을 결합한 혁신적인 모델로, 글로벌 시장에서 새로운 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>