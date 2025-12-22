22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 69.15포인트(1.72%) 오른 4,089.70에 거래를 시작해 상승폭을 넓히고 있다.
[포토] 코스피 상승 출발, 장중 4100선 회복
2025년 12월 22일(월)
