[오늘의신상]'하얼빈 역사 테마 여행'…"안중근 의사 발자취 따른다"

하얼빈 역사 현장 담은 '다큐형 역사 여행'

겨울방학 아이 동반 가족 겨냥

이번 상품은 겨울방학 시즌 가족 여행객을 겨냥해 아이들이 책에서만 접하던 역사 현장을 직접 보고 느끼며 의미를 쉽고 깊이 이해할 수 있도록 스토리텔링 영상과 여행을 결합한 '콘텐츠 기반 여행 경험'을 강화하는 것이 핵심이다.

영상은 하얼빈이 지닌 역사적 의미와 주요 방문지를 스토리로 엮어 전달한다. 하얼빈역 의거지와 안중근 의사 기념관을 중심으로 731부대 유적지 등 독립운동과 근현대사의 현장을 따라가는 여정을 담아 '한 편의 다큐처럼 보는 역사 여행' 콘셉트를 구현했다. 특히 활용성을 높이기 위해 영상은 3분 30초 내외의 풀버전과 20초 내외의 쇼츠 버전으로 제작됐다.

이번 기획전은 에어텔부터 모두투어 대표 프리미엄 브랜드 '모두시그니처'까지 폭넓은 라인업으로 구성했으며, 항공은 아시아나항공·제주항공·중국남방항공의 인천~하얼빈 왕복 직항 노선을 이용한다. 일정은 2박 3일 또는 3박 4일 중 선택할 수 있고, 항공사별 다양한 출발 시간대를 마련해 고객 일정에 맞춘 예약 편의성도 높였다.

대표 상품은 '[모두시그니처] 하얼빈 역사 여행 3일'이다. 노팁·노쇼핑 구성에 특급 호텔 숙박과 특식 3회 제공까지 더해 여행의 완성도를 높였다. 주요 일정은 안중근 의사 기념관, 하얼빈역, 731부대 유적지 등 역사적 장소를 중심으로 구성했으며, 소피아성당·중앙대가·송화강 철교 등 시내 명소도 둘러본다. 특히 세계 3대 겨울 축제로 꼽히는 '하얼빈 빙설대세계' 관람을 통해 겨울 하얼빈의 압도적인 빙설 풍경과 환상적인 야경을 현장에서 직접 경험할 수 있다.

모두투어는 이번 하얼빈 편에 이어 역사 테마 여행 스토리텔링 콘텐츠를 지속 확대할 계획으로, 후속 영상인 '상해 임시정부 편'을 제작 중이며 내년 1월 중 모두투어 공식 채널을 통해 공개할 예정이다. 모두투어 관계자는 "이번 스토리텔링 영상 제작은 향후 콘텐츠 기반 여행 라인업을 확장해 고객 경험의 기준을 한 단계 끌어올리기 위한 기반"이라며 "앞으로도 역사 기행의 의미와 여행의 즐거움을 동시에 느낄 수 있는 테마상품 라인업을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





