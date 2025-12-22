본문 바로가기
사천시, AI와 만난 숏폼 영상공모전 수상작 공개

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.22 08:52

사천시 관광 캐릭터와 우주항공
해양관광 등을 주제로 6편 선정

경남 사천시는 2025년 사천방문의 해를 맞아 실시된 '생성형 AI 활용 숏폼 영상 공모전'의 수상작을 발표했다고 22일 밝혔다.


전 국민을 대상으로 지난 10월 31일부터 11월 28일까지 진행된 이번 공모전은 사천시의 관광캐릭터(또아·로키·코바·수수)와 관광자원 등에 대한 인지도를 제고하기 위해 진행되었으며, 총 137건의 작품이 접수되는 등 높은 관심을 보였다.

사천시 AI 숏폼 공모전 수상작 썸네일 사진

사천시 AI 숏폼 공모전 수상작 썸네일 사진

AI 기술 활용도, 콘텐츠 완성도·활용성·독창성을 종합적으로 평가해 6편이 수상작으로 선정됐다. 최우수상은 '바다에서 우주로, 사천의 비상', 우수상에는 '사천을 알려줄게', '또아의 우주, 여기는 사천'이 선정됐으며 이외에도 장려상 3편이 뽑혔다.

수상작들은 관광 캐릭터를 활용해 사천의 주요 관광지 또는 우주항공 산업 등 사천의 대표 이미지를 생성형 AI를 활용해 창의적 방식으로 재해석한 점에서 높은 평가를 받았다.


수상작은 시 홈페이지 및 시 공식 유튜브에서 확인할 수 있으며 수상자에게는 개별 통지된다.


시 관계자는 "이번 공모전을 통해 전국의 참가자들이 바라본 사천의 새로운 매력을 확인할 수 있었다"며 "수상된 창의적인 AI 숏폼 영상을 적극적으로 활용해 사천 관광의 매력을 더욱 널리 알리겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
