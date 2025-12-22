12월 민선8기 경기도정 긍정평가 67%…9월 대비 6%p 상승

민선8기 경기도정에 대한 12월 도민 평가가 지난 9월 조사보다 상승한 것으로 나타났다.

경기도가 여론조사 전문기관 넥스트리서치에 의뢰해 12월 실시한 여론조사 결과 경기도정 운영을 '잘하고 있다'는 응답은 67%로 집계됐다. 이는 동일한 조사 설계로 실시한 9월 61%보다 6%P 상승한 수치다. 반면 도정 운영을 '잘 못하고 있다'는 응답은 21%로 9월 22% 대비 1%P 하락했다.

경기도정 전반에 대한 신뢰도를 묻는 질문에서는 응답자의 68%가 경기도정을 '신뢰한다'고 답했다.

정책 분야별 평가 결과 교통 분야 긍정 평가가 76%로 가장 높았다. 이어 민생경제와 복지 분야(각 66%), 미래먹거리 분야(61%), 지역 균형발전(58%), 기후위기 대응과 청년 분야(각 54%), 사회적 가치 분야(53%), 주거 분야(52%) 순이었다.

민선 8기 경기도정 여론조사 결과

도정의 주요 성과 분야를 묻는 질문에는 교통 분야를 꼽은 응답이 24%로 가장 많았다. 복지 분야(13%), 민생경제 분야(11%), 미래먹거리 분야와 지역 균형발전 분야(각 8%)로 뒤를 이었다. 이밖에 청년 정책(7%), 사회적 가치 분야·주거 분야·기후위기 대응 분야(각 4%)로 나타났다.

향후 경기도정 운영 방향에 대해서는 '현재 수준을 유지하거나 일부 보완이 필요하다'는 응답이 73%로 가장 많았다.

김원명 경기도 홍보기획관은 "3개월 동안 긍정 평가가 상승하고 부정 평가가 감소한 것은 도정 운영에 대한 인식이 안정적인 흐름을 보이고 있음을 시사한다"며 "향후 도정 운영 방향에 대해서도 '현재 수준 유지 및 일부 보완'에 대한 선택이 높아 민생과 경제를 우선하는 사람중심 도정 방향성에 대한 공감대가 형성된 것으로 보고 있다"고 말했다.

이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 넥스트리서치㈜에 의뢰해 지난 12월13일부터 17일까지 만 18세 이상 경기도민 2000명을 대상으로 무선 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%P다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



