'사기죄' 확정 시설장 계속 재직시키며 보조금 수령…법원 "서울시에 반환해야"

염다연기자

입력2025.12.22 07:00

"거짓 신청 해당"
다만 일부 이자 및 제재부가금은 감액

사기·업무상횡령 등으로 유죄가 확정돼 자격을 상실한 장애인단기보호시설장을 사실상 계속 재직시킨 채 인건비 보조금을 받은 법인이 서울시에 보조금을 반환해야 한다는 법원 판단이 나왔다.

'사기죄' 확정 시설장 계속 재직시키며 보조금 수령…법원 "서울시에 반환해야"
22일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정8부(부장판사 양순주)는 최근 서울 강서구에서 장애인단기보호시설을 운영하는 사단법인 A가 서울특별시장을 상대로 낸 제재부가금 부과처분 취소소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 보조금 반환명령 및 제재부가금 부과처분 중 1억3869만원을 초과하는 부분을 취소하고, 나머지 청구는 기각했다.


시설장 B씨는 사기·업무상횡령·사문서위조 등 혐의로 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고받아 판결이 확정됐다. 서울시는 A가 시설장 자격이 상실된 B씨를 시설장으로 계속 재직시킨 채 인건비를 보조금으로 교부받았다고 보고, 보조금 교부결정 취소 및 반환명령과 함께 제재부가금을 부과했다.

A는 처분서에 근거 규정과 산출 근거 등이 불명확하고, 대체자를 구하기 어려워 급여를 신청했을 뿐이라며 처분 취소를 구했지만, 재판부는 절차상 하자를 인정하지 않았다. 재판부는 "원고로서는 이 사건 처분의 원인이 된 사실과 이 사건 보조금을 반환해야 한다는 점, 반환할 금액 및 제재부가금의 액수와 계산 근거 등을 충분히 알 수 있었다고 봄이 타당하다"고 밝혔다.


다만 재판부는 2022년 10월 지급분 중 일부는 형사판결 확정 이전에 신청·교부된 점 등을 고려해, 해당 보조금에 붙인 이자 66만596원 반환 부분은 위법하다고 판단했고, 2022년 10월분에 대한 제재부가금도 부과율 100%를 넘는 부분은 재량권 일탈·남용에 해당한다고 봤다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

