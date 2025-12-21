본문 바로가기
주토피아 2, 올해 개봉작 중 첫 '600만 관객' 돌파

심성아기자

입력2025.12.21 11:33

시계아이콘00분 33초 소요
국내 역대 애니 흥행 순위 5위

디즈니 애니메이션 '주토피아 2'가 올해 개봉작 중 처음으로 600만 관객을 돌파했다.

21일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '주토피아 2'는 전날 25만8000여명이 관람하며 누적 관객 수가 608만6000여명이 됐다.

21일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '주토피아 2'는 전날 25만8000여명이 관람하며 누적 관객 수가 608만6000여명이 됐다. 서울 한 영화관의 상영 시간표. 연합뉴스

21일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '주토피아 2'는 전날 25만8000여명이 관람하며 누적 관객 수가 608만6000여명이 됐다.


'주토피아 2'는 지난 18일 종전까지 올해 국내 박스오피스 1위였던 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'을 밀어내고 개봉 23일 만에 정상을 차지한 바 있다.

역대 애니메이션 누적 관객 수 기준으로는 '주토피아 2'가 5위다. 현재까지 국내 개봉한 애니메이션의 흥행 순위는 '겨울왕국 2'(2019·1376만), '겨울왕국'(2014·1032만), '인사이드 아웃 2'(2024·879만), '엘리멘탈'(2023·724만) 순으로, '주토피아 2'가 5위에 안착하면서 1~5위 모두 디즈니·픽사 애니메이션으로 채워졌다.


역대 애니메이션 흥행 6위와 7위는 각각 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'(2025·568만)과 '스즈메의 문단속'(2023·558만)이 올라 있다.


월트디즈니 컴퍼니 코리아는 "9년 만에 돌아온 '주디'와 '닉'이 서로의 다름을 이해하며 최고의 파트너로 성장해 나가는 깊이 있는 서사와 경쾌한 액션 등이 관객들을 끌어모으고 있다"고 설명했다.

'주토피아 2'는 토끼 경관 주디와 경찰이 된 여우 닉이 100년 만에 주토피아 도시에 등장한 파충류에 얽힌 미스터리를 풀어나가는 이야기다. '주토피아'(2016) 이후 9년 만에 선보이는 속편으로, 전작은 471만 관객을 기록했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
