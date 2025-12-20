트럼프, 바이든 임명한 외교관 출신 대사들 대거 소환

전문 외교관 출신 대사 교체는 이례적

"美외교 신뢰 훼손" 우려

도널드 트럼프 미국 행정부가 조 바이든 전 행정부 시절 임명된 직업 외교관 출신 대사들을 대거 본국으로 소환하고 있는 것으로 전해졌다.

미국 정치전문매체 폴리티코는 19일(현지시간) 미국 외교관 노조인 미국외교관협회(AFSA)를 인용해 동아시아·태평양 지역 등에서 근무 중인 대사들이 내년 1월15∼16일까지 직을 내려놓으라는 통보를 받고 있다고 보도했다.

AFSA의 존 딘켈먼 회장은 "해당 대사들이 사임 요구의 구체적인 이유에 관해서는 설명을 듣지 못했다"고 전했다. 국무부의 한 관계자도 이번 통보를 받은 대사가 약 20명에 이른다고 밝혔다.

새 행정부 출범과 함께 정치적으로 임명된 대사를 교체하는 일은 통상적이지만, 정권과 무관하게 근무해 온 직업 외교관까지 교체하는 것은 매우 이례적이라는 평가다. 직업 외교관은 어느 행정부에서도 전문성을 바탕으로 임무를 수행한다는 전제 아래 유임되는 경우가 일반적이다.

그러나 트럼프 행정부는 국무부를 '진보 성향의 온상'으로 규정하며 외교 관료 조직에 대한 불신을 공개적으로 드러내 왔고, 앞서 수천 명의 직원을 내보내는 조치도 단행한 바 있다.

딘켈먼 회장은 이러한 움직임이 미국 외교의 신뢰와 위상에 악영향을 줄 것이라며 "전문 외교관들이 선출된 지도부의 정책을 효과적으로 집행할 수 있다는 믿음을 계속 훼손하고 있다"고 우려했다.

이에 대해 국무부는 성명을 통해 "이는 어느 행정부에서도 이뤄지는 표준적인 절차"라며 "대사는 대통령의 개인적 대표자로서, 미국 우선주의 정책을 추진할 적임자를 해당 국가에 배치하는 것은 대통령의 권한"이라고 밝혔다.

민주당 소속 진 샤힌 상원 외교위원회 의원은 "현재 약 80개의 대사직이 공석인 상황"이라며 "그럼에도 불구하고 누가 집권하든 성실히 직무를 수행해 온 유능한 경력 외교관들을 교체하는 것은 미국의 리더십을 중국과 러시아에 넘겨주는 결과를 낳을 수 있다"고 비판했다.

한편 주한 미국 대사직은 현재 공석이다. 전임 필립 골드버그 대사는 트럼프 대통령 취임 직전 귀임했으며, 이후 대사대리 체제가 이어지고 있다.





