남양주시, ‘휴먼북 감사 DAY’ 성료…사람과 사람을 잇는 3년의 기록

남양주시, 휴먼북 라이브러리 3주년 기념행사 개최

주광덕 시장 “휴먼북은 소중한 자산…적극 지원할 것"

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 19일 경기시청자미디어센터에서 휴먼북 활동가 130여 명이 참석한 가운데 '2025 휴먼북 감사 DAY'를 성공적으로 마무리했다고 20일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 19일 경기시청자미디어센터에서 휴먼북 활동가 130여 명이 참석한 가운데 '2025 휴먼북 감사 DAY'를 진행하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 남양주시 휴먼북 라이브러리 운영 3주년을 맞아 그동안 지식과 경험을 나눠온 휴먼북들의 활동을 돌아보고 교류와 공감을 나누기 위해 마련됐다.

이날 행사는 퓨전국악 공연과 남양주 청소년들이 참여한 뮤지컬 갈라쇼로 문을 열며 참석자들의 큰 호응을 얻었다. 이어 휴먼북 유튜브 채널 '별별휴먼북'의 신규 콘텐츠인 '별별인터뷰' 공개 녹화를 진행해 소통의 시간을 이어갔다.

특히 공개 녹화에서는 휴먼북 각자의 삶과 경험을 진솔한 이야기로 풀어내며 휴먼북 라이브러리가 사람과 사람을 잇는 공감의 장으로 자리매김하고 있음을 보여줬다.

주광덕 시장은 인터뷰를 통해 "휴먼북은 책이 아닌 사람을 통해 삶의 지혜와 경험을 나누는 남양주시만의 소중한 자산"이라며 "지난 3년간 시민과 시민을 잇는 다리 역할을 해온 휴먼북 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "앞으로도 휴먼북 라이브러리가 세대와 분야를 넘어 시민 누구나 배우고 성장할 수 있는 열린 배움의 공간으로 자리 잡도록 시가 적극적으로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 시는 '찾아가는 휴먼북'운영을 확대하고 휴먼북 참여 기반을 강화하는 등 시민 일상 속 배움과 이야기가 이어지는 평생학습도시 남양주를 조성해 나갈 계획이다.





