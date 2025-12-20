대한한돈협회 강원협의회, 인재육성 장학금 2000만원 기탁

강원도 축산인들의 뜻깊은 기부

미래 축산 인재 양성에 밑거름

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 19일 대한한돈협회 강원협의회가 도내 축산분야 후학 양성을 위해 장학금 2000만원을 기탁했다고 20일 밝혔다.

대한한돈협회 강원협의회가 지난 19일 강원특별자치도에 도내 축산분야 후학 양성을 위해 장학금 2000만원을 기탁한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

도 협의회는 2022년 강원인재원과 장학금 업무협약 체결 이후 매년 1000만원 이상 장학금을 전달해오고 있으며 이번 기탁까지 누적 기탁금은 총 6000만원에 이른다.

2022년부터 축산 관련 학과가 설치된 도내 대학 및 고등학교 학생들에게 협의회와 도가 각 1000만원씩, 총 2000만원을 지원하고 있으며 누적 장학생은 올해까지 106명에 달한다.

한편 강원인재원은 강원특별자치도와 민간 후원금 기탁을 통해 다양한 장학 프로그램을 운영하며, 도 출신 인재들의 학업과 진로 지원을 지속적으로 확대하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



