네이버, IT 플랫폼 기업 최초 CP등급 2년 연속 AA 획득

"공정·투명 기업 문화로 지속 가능 성장"

네이버는 공정거래 자율준수 프로그램(CP)에서 2년 연속 AA등급을 획득했다고 19일 밝혔다.

18일 경기 성남시 네이버 1784 사옥에서 공정거래 자율준수 프로그램 우수 실천 부서 시상식이 열렸다. 왼쪽부터 자율준수관리자 김지식 리더, 김재엽 리더, 최수연 네이버 대표, 임동아 리더, 정윤하, 최재호 부문장. 네이버 제공 AD 원본보기 아이콘

CP는 공정거래법과 관련 법규를 준수하고 불공정거래를 예방하기 위한 내부 준법 시스템이다. 공정거래위원회는 우수 CP 등급을 획득한 기업에 인센티브를 제공하며 공정거래 자율준수 역량 강화를 돕고 있다.

올해 CP 우수 이행에는 '그린 파트너십' 동반성장 담당자가, CP교육 이수 우수 부서는 '에어서치', '인텔리전트 서치X' 팀이 각각 선정됐다. 동반성장 담당자는 IT 플랫폼 기업 최초로 '동반성장지수평가'에서 9년 연속 최우수 등급을 획득했다.

네이버는 부패 리스크 대응, 윤리 경영에 글로벌 수준의 역량을 유지하고 있다고 강조했다. CP 외에 국제 부패방지 경영시스템 표준인 ISO 37001 4년 연속 획득, 국제규범준수 경영시스템 표준 ISO 37301 등도 취득했다.

자율준수관리자인 김지식 리더는 "네이버는 공정하고 투명한 기업 문화를 바탕으로 지속 가능한 비즈니스 환경을 조성하고, 상생의 가치를 실현하기 위해 꾸준히 노력하고 있다"며 "앞으로도 AI 컴플라이언스 등 기업 특성에 맞춰 공정거래 자율준수 문화를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



