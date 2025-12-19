가평군, 인구감소 대응 성과로 행안부 장관상 수상 ‘쾌거

‘청정 가평 프로젝트’로

122개 지자체 경진대회서 주목

경기 가평군이 행정안전부가 주관한 '2025년 인구감소 대응 우수사례 경진대회'에서 인구감소 대응 우수 지자체로 평가받아 장관상을 수상했다.

서태원 가평군수가 행정안전부가 주관한 '2025년 인구감소 대응 우수사례 경진대회'에서 인구감소 대응 우수 지자체로 평가받아 장관상을 수상하고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

19일 가평군에 따르면 행정안전부는 지방소멸과 인구감소에 대한 대응 우수사례를 발굴하기 위해 18일 세종시 정부세종청사에서 각 시도와 인구감소·관심 지역 등 전국 122개 지방자치단체를 대상으로 경진대회를 개최했다. 이 대회에서 가평군은 인구감소 대응 분야 우수 지자체로 선정돼 행정안전부 장관상을 받았다.

가평군은 청년 유출과 산업기반 부족이라는 구조적 한계를 극복하기 위해 추진해 온 '청정(청년 정착) 가평 프로젝트'에서 높은 평가를 받았다. 해당 프로젝트는 청년의 지역 정착을 목표로 '자립-성장-정착'의 3단계 청년 정착 로드맵을 구축하고, 일자리·주거·생활 정책을 유기적으로 연계한 점이 특징이다.

군은 이 같은 정책 추진을 통해 청년층의 지역 정착 기반을 강화하고, 중장기적인 인구 구조 개선을 도모해 왔다. 앞으로도 청년의 일과 삶, 꿈이 머무는 '청정 가평' 모델을 중심으로 지역 특성에 맞는 인구정책을 추진하며 인구감소 대응 전략을 이어갈 계획이다.

가평군 관계자는 "청년 정착을 핵심축으로 한 인구정책을 꾸준히 추진해 온 점이 이번 평가에서 좋은 반응을 얻었다"며 "앞으로도 지역 여건에 맞는 정책을 통해 인구감소 대응의 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



