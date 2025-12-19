본문 바로가기
NH농협은행,'얼굴인증서비스' 출시

부애리기자

입력2025.12.19 10:37

NH농협은행,'얼굴인증서비스' 출시
NH농협은행은 최신 안면인증 기술을 적용한 'NH얼굴인증서비스'를 출시했다고 19일 밝혔다.


NH얼굴인증서비스는 고객이 사전 등록한 얼굴 정보를 기반으로 촬영된 얼굴 데이터와 비교해 본인 여부를 확인하는 서비스다. 얼굴 이미지는 원본으로 저장하지 않고, 얼굴 특징을 추출해 변환한 뒤 분할·암호화해 분산 저장한다.

해당 서비스는 NH올원뱅크 앱을 통해 등록할 수 있다. 입·출식 계좌 개설과 계좌 비밀번호 변경 등 본인확인이 필요한 비대면 금융업무에 활용할 수 있다. 이를 통해 고객은 보다 간편하고 안전한 인증 절차로 금융거래가 가능하다.


농협은행 관계자는 "보안성을 강화한 'NH얼굴인증서비스'를 통해 고객에게 안전하고 편리한 디지털 인증 환경을 제공하겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
