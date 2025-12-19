본문 바로가기
중기부, '2025 제2차 윈윈 아너스' 기념패 수여

이성민기자

입력2025.12.19 16:00

상생협력 우수사례 선정

중소벤처기업부는 19일 '2025년도 제2차 윈윈 아너스 기념패 수여식'을 개최했다.


윈윈 아너스는 중기부가 선정하는 상생협력 모범사례다. 선정된 기업 및 기관에는 기업 홍보, 동반성장평가 우대, 출입국 우대카드 발급 및 동반성장 관련 정부포상 우대 등 다양한 혜택이 제공된다.

중기부, '2025 제2차 윈윈 아너스' 기념패 수여
상생협력으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천 우수 사례로는 ▲한국수자원공사-에너지전환해유 사회적협동조합 ▲한국가스안전공사-주식회사 크리오스 ▲이마트-한울생약이, 상호 기술협력을 통해 경쟁력을 강화한 사례로는 ▲LIG넥스원-마이크로인피니티 ▲한국교통안전공단-오토기기 ▲한화엔진-피케이밸브앤엔지니어링이, 대기업·공기업 지원으로 새로운 가치를 창출한 사례로는 ▲디비하이텍-파워엘에스아이 ▲한국전력공사-칼선이 각각 선정됐다.

이병권 중기부 제2차관은 "중기부는 이러한 상생협력 모델이 산업 전반 및 지역 사회로 더욱 확산할 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
