성남시, 주거복지대상 ‘국토부 장관상’ 수상…주거 복지 역량 입증

취약계층 맞춤형 공공임대·집수리 등 운영 성과 인정

경기 성남시(시장 신상진)는 제5회 주거복지대상에서 우수기관으로 선정돼 국토교통부 장관상을 수상했다고 19일 밝혔다.

신상진 성남시장이 대한민국 주거복지대상 국토교통부 장관상표창장을 들고 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

주거복지대상은 국토교통부가 전국 기초지자체를 대상으로 주거복지 우수사례와 추진 실적을 종합 평가해 타 지자체의 모범이 되는 우수 지자체를 선정·시상하는 제도다.

이번 평가는 전국 226개 기초지자체를 대상으로 '지역특화사업 분야'에서 진행됐으며, 지자체의 주거복지 계획 타당성과 추진 노력도, 정책의 차별성·독창성, 사업 효과성, 향후 확산 가능성 등 4개 분야를 기준으로 종합적인 성과를 평가해 수상 기관을 선정했다.

성남시는 '든든한 시작, 함께하는 주거복지'를 모토로 △성남시 맞춤형 공공임대 운영 △취약계층 집수리 사업 △청년·다자녀 가구 주거비 지원 △전세피해 예방 및 지원 상담소 운영 등 통합적인 주거복지 전략을 추진해 시민 주거권 향상에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다.

신상진 성남시장은 "이번 수상은 살기 좋은 도시 성남을 만들기 위해 추진해 온 맞춤형 주거복지 정책의 성과"라며 "앞으로도 시민 모두가 안정된 주거환경에서 생활할 수 있도록 주거복지 정책을 지속적으로 확대하고 강화해 나가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>