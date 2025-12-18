강원도, 필리핀 단체 관광객 700여명 유치…양양공항 ‘활기’

양양~마닐라 전세기 통해 필리핀 관광객 대거 입국

강원특별자치도(도지사 김진태)는 동계관광 시즌을 맞아 '양양~필리핀(마닐라)' 전세기를 통해 필리핀 단체관광객 710여 명을 유치했다고 18일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 18일 양양국제공항에서 필리핀 관광객을 맞이하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이에 도는 한국관광공사와 함께 첫 항공편이 도착한 12월 18일, 양양국제공항에서 필리핀 관광객 170여 명을 맞이하는 환영행사를 개최했다.

크리스마스 연휴를 맞아 가족, 연인들과 함께 양양국제공항에 도착한 필리핀 관광객들은 공항 입국장에서 K-팝과 한국 드라마 OST 등 K-한류 체험을 시작으로 이후 2박 3일 일정으로 정선 하이원 웰니스·눈썰매 체험, 춘천 남이섬, 강릉 BTS 버스정류장 등 강원 대표 관광지를 둘러볼 예정이다.

한편, 필리핀은 양양국제공항 무사증 입국 대상 국가로서, 전세기 상품을 통해 2023년부터 현재까지 총 19차에 걸쳐 3000명 이상의 방문객을 유치했다.

특히 이번 관광상품은 '2025-2026 강원방문의 해'를 맞아 동계 관광과 웰니스 콘텐츠를 함께 체험할 수 있도록 구성되어 필리핀 현지여행사인 '락소트래블'에서 완판을 기록했다.

이번 환영행사에서 관광객을 직접 맞이한 김진태 강원특별자치도지사는 "강원도는 대한민국에서 겨울 하면 가장 떠오르는 곳으로 필리핀에서는 보기 힘든 눈과 겨울 풍경을 만날 수 있다"며 "강원도의 겨울을 마음껏 즐기며 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

한편, 도는 파라타항공 취항 이후 양양국제공항 국내선이 점차 자리를 잡아가고 있는 가운데 향후 일본·베트남·대만 등 국제선 부정기편을 유치하고 이를 정기편으로 확대해 나가며 동해안 국제관광 거점 공항으로 육성해 나갈 계획이다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>