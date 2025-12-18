본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 필리핀 단체 관광객 700여명 유치…양양공항 ‘활기’

이종구기자

입력2025.12.18 15:16

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양양~마닐라 전세기 통해 필리핀 관광객 대거 입국

강원특별자치도(도지사 김진태)는 동계관광 시즌을 맞아 '양양~필리핀(마닐라)' 전세기를 통해 필리핀 단체관광객 710여 명을 유치했다고 18일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 18일 양양국제공항에서 필리핀 관광객을 맞이하고 있다. 강원도 제공

김진태 강원특별자치도지사가 18일 양양국제공항에서 필리핀 관광객을 맞이하고 있다. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

이에 도는 한국관광공사와 함께 첫 항공편이 도착한 12월 18일, 양양국제공항에서 필리핀 관광객 170여 명을 맞이하는 환영행사를 개최했다.


크리스마스 연휴를 맞아 가족, 연인들과 함께 양양국제공항에 도착한 필리핀 관광객들은 공항 입국장에서 K-팝과 한국 드라마 OST 등 K-한류 체험을 시작으로 이후 2박 3일 일정으로 정선 하이원 웰니스·눈썰매 체험, 춘천 남이섬, 강릉 BTS 버스정류장 등 강원 대표 관광지를 둘러볼 예정이다.

한편, 필리핀은 양양국제공항 무사증 입국 대상 국가로서, 전세기 상품을 통해 2023년부터 현재까지 총 19차에 걸쳐 3000명 이상의 방문객을 유치했다.


특히 이번 관광상품은 '2025-2026 강원방문의 해'를 맞아 동계 관광과 웰니스 콘텐츠를 함께 체험할 수 있도록 구성되어 필리핀 현지여행사인 '락소트래블'에서 완판을 기록했다.


이번 환영행사에서 관광객을 직접 맞이한 김진태 강원특별자치도지사는 "강원도는 대한민국에서 겨울 하면 가장 떠오르는 곳으로 필리핀에서는 보기 힘든 눈과 겨울 풍경을 만날 수 있다"며 "강원도의 겨울을 마음껏 즐기며 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

한편, 도는 파라타항공 취항 이후 양양국제공항 국내선이 점차 자리를 잡아가고 있는 가운데 향후 일본·베트남·대만 등 국제선 부정기편을 유치하고 이를 정기편으로 확대해 나가며 동해안 국제관광 거점 공항으로 육성해 나갈 계획이다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기