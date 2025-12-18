본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

HIV 감염 숨기고 피임 없이 성관계한 20대 징역형…"피해자 엄벌 탄원"

윤슬기기자

입력2025.12.18 15:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

징역 8개월 선고

인간 면역결핍 바이러스(HIV)에 걸린 사실을 숨기고 피임 도구 없이 성관계한 혐의로 20대 남성이 실형을 선고받았다.


HIV 백신을 AI로 만든 이미지.

HIV 백신을 AI로 만든 이미지.

AD
원본보기 아이콘

18일 광주지법 형사5단독(지혜선 부장판사)은 후천성면역결핍증 예방법 위반 혐의로 기소된 A씨(29)에게 징역 8개월을 선고했다.

A씨는 지난해 7월31일 HIV 감염 사실을 상대에게 알리지 않고 피임도구 등 감염 예방기구 없이 B씨와 성관계를 맺은 혐의로 기소됐다.


B씨는 이 사건으로 인해 성 접촉에 의한 다른 질병에 걸렸다. 이 질병의 감염 경로를 확인하는 과정에서 A씨가 HIV 감염자인 것을 알게 됐다.


재판부는 "피해자가 큰 정신적 충격과 공포를 호소하며 엄벌을 탄원했다"며 "피고인은 경제적 사정을 이유로 피해 보상도 하지 않았다"고 판시했다.

B씨는 사건 이후 현재까지 시행한 검사에서 모두 HIV 음성 판정을 받았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기