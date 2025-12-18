본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

오산시, 반도체 후공정 패키지 '테크엘' 투자 유치

정두환기자

입력2025.12.18 14:42

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

450억 투자해 본사 이전, 계열사 사업장 확장
이권재 시장 "市 반도체 경쟁력 끌어올릴 것"

반도체 후공정 패키징 전문 기업인 ㈜테크엘이 경기도 오산시 투자를 확대한다.


오산시는 17일 시청에서 테크엘과 본사 확장 이전 및 신규 투자를 위한 투자유치 협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

17일 오산시청에서 열린 오산시-테크엘 투자유치 협약식에서 이권재 오산시장(왼쪽 네번째)과 김재창 테크엘 대표(왼쪽 다섯번째)가 협약서를 들어보이고 있다. 오산시 제공

17일 오산시청에서 열린 오산시-테크엘 투자유치 협약식에서 이권재 오산시장(왼쪽 네번째)과 김재창 테크엘 대표(왼쪽 다섯번째)가 협약서를 들어보이고 있다. 오산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 시가 추진 중인 반도체 특화도시 조성 전략과 기업의 중장기 성장 계획이 맞물리며 성사됐다고 시는 설명했다.

BH그룹 계열사인 테크엘은 반도체 후공정 분야에서 메모리 패키징 스토리지를 중심으로 기술력을 축적해 온 기업이다. 정보기술(IT)·전장 산업을 대상으로 다양한 제품을 공급하고 있으며, 최근에는 전기차와 첨단 사물인터넷(IoT) 분야까지 사업 영역을 확장하고 있다.


협약에 따라 테크엘은 내년부터 오는 2028년까지 총 450억원을 투자해 단계적으로 본사를 오산시로 이전하고, 계열사 사업장을 추가 확장할 계획이다. 이 과정에서 회사 측은 기존 인력 220여 명을 유지하면서 신규 인력 50명을 추가 채용할 예정이다.


시는 기업의 원활한 이전과 안정적인 정착을 위해 행정적 지원과 협력을 강화하고, 산업 인프라 확충과 연계한 지원 방안도 추진할 계획이다.

테크엘은 1998년 바른전자를 기반으로 설립돼 현재 화성시 장지동에 사업장을 두고 있다. BH그룹은 전자기판(PCB), 반도체 소재·장비, 자동차 전장 및 자동화 장비 등 분야에서 사업을 영위하며 약 1조7500억원 규모의 매출을 기록하고 있다.


이권재 오산시장은 "이번 협약은 시가 미래 전략산업으로 육성하고 있는 반도체 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "기업의 투자가 지역 성장과 일자리 창출로 이어질 수 있도록 행정 절차를 잘 살피겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박…직원 재택 권고

새로운 이슈 보기