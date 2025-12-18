본문 바로가기
강원도 1호 치매전문병동, 춘천서 23일 준공…32병상 규모

이종구기자

입력2025.12.18 14:14

언론사 홈 구독
국비 공모 선정 56억 투입 32병상 규모 조성
중증 치매환자 전문 치료·요양 공공의료 강화

강원특별자치도 최초 치매전문병동이 오는 23일 춘천에 준공된다.

춘천시청 전경.

춘천시청 전경.

춘천시(시장 육동한)는 23일 오후 3시 춘천시노인전문병원 치매전문병동 준공식을 개최한다. 위치는 춘천시노인전문병원 주차장 부지 일부다.


이 병동은 지난 2022년 보건복지부 공립요양병원 치매전문병원 국비 공모사업 선정에 따라 총 56억원의 사업비를 투입해 지상 3층, 32병상, 전체 면적 1285㎡ 규모로 건립됐다.

치매전문병동은 치매 환자 전용 병동으로 치매환자의 전문적인 진단과 치료, 요양 등 치매 관련 의료서비스를 체계적으로 제공할 수 있는 시설, 장비, 전문의료진 등 치료 환경을 갖추고 있다. 이를 통해 가정에서 돌보기 어려운 행동심리증상을 가진 치매중증환자들을 치료할 수 있어 가족의 부담 줄어들 것으로 기대된다. 춘천시는 치매전문병동을 강원특별자치도 제1호 치매안심병원으로 지정되는 것을 목표로 하고 있다.


이강숙 보건운영과장은 "앞으로도 지역 내 치매 환자들에게 양질의 공공의료서비스를 제공할 수 있도록 다양한 사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
