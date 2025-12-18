본문 바로가기
정근식 교육감 "책 읽는 서울 만들겠다… AI시대 더욱 중요"

배경환기자

입력2025.12.18 15:00

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'독서·토론·인문학 교육 2030' 발표
정 교육감 "독서 대한민국 되길"

서울시교육청이 '책 읽는 서울'을 위한 비전을 공개했다. 정근식 서울시교육감은 "국회와 서울시교육청, 학교 현장이 공동의 비전을 갖고 범사회적인 협력 시스템을 만들겠다"고 밝혔다.


18일 오전 서울시 마포구 광성중학교에서 열린 선포식은 인공지능(AI) 시대에 더욱 절실해진 독서교육의 중요성에 대해 국회, 서울시교육청, 그리고 학교 현장이 공동의 비전을 공유하고자 마련됐다.

18일 광성중에서 열린 '책 읽는 학교, 책 읽는 마을, 책 읽는 서울' 비전 선포식에 참석한 정근식 서울시교육감. 연합뉴스

이 자리에서 정 교육감은 "AI 시대에는 무수히 많은 정보와 데이터가 쏟아져 나오지만, 그 속에는 거짓과 왜곡된 정보가 섞여 있기 마련"이라며 "정보의 출처와 정확성을 스스로 검증하고 깊이 있게 사고하는 교육을 통해 문해력과 디지털 리터러시를 갖추는 것이 어느 때보다 중요한 때"라고 강조했다.

이를 위한 '독서·토론·인문학 교육 2030' 추진 계획도 내놨다. '독서·토론·인문학 교육 2030'은 서울시교육청이 학생들의 과도한 디지털 의존에 따른 문해력 저하에 선제 대응하는 한편 교과 핵심 개념을 삶에서 활용할 수 있도록 하는 데 목표를 두고 추진한다. 특히 독서 중점학교(초·중학교)·인문학 실천학교(고등학교) 운영, 책 읽는 학교 문화 조성, 지역 연계 독서 생태계 구축에 집중하기로 했다. 시 교육청은 이를 통해 학교에서 마을로, 마을에서 서울 전체로 '독서 문화'를 뿌리내리겠다는 계획이다.


정 교육감은 "우선은 서울을 중심으로 하지만 (향후) 전국적으로 네트워크가 확산했으면 좋겠다"면서 "말 그대로 '독서 대한민국'이 되기를 바란다"고 부연했다.


그는 이날 광성중에서 독서와 명상을 연계한 국어수업과 독서와 과학을 융합한 수업을 참관하기도 했다. 국회 교육위원회 위원장인 김영호 더불어민주당 의원도 수업을 살폈으며 정 교육감과 함께 공동 선언문을 낭독했다.




배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
