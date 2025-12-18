본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

제주 기마경찰, 내년 올레길·관광지 순찰 확대

호남취재본부 박창원기자

입력2025.12.18 14:01

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

명예기마대 운영 개선, 기마대 활동 강화

명예기마대가 제주도 주요 시설물에 순찰활동을 하고 있다. 제주자치경찰단 제공.

명예기마대가 제주도 주요 시설물에 순찰활동을 하고 있다. 제주자치경찰단 제공.

AD
원본보기 아이콘

제주자치경찰단(단장 오충익) 기마경찰대가 올 한 해 운영 체계를 정비하며 내실을 다진 데 이어, 내년에는 순찰 활동과 주민 참여 프로그램을 확대한다고 밝혔다.


기마경찰대는 올해 말 건강관리 체계를 강화하고 퇴역한 말의 관리 기준을 새로 마련했다. 명예기마대원과 함께 합동훈련과 현장 활동을 212회 실시했다.

최근에는 농촌진흥청 국립축산과학원과 업무협약을 맺고, 국내에서 연구·개발한 승용마 2마리를 무상으로 받았다. 이 말들은 적응 훈련을 거쳐 내년부터 순찰과 홍보 활동에 투입된다.


내년에는 올레길, 숲길, 주요 관광지 등에서 하루 2개 지역씩 시범 순찰을 실시한다.


아울러 어린이와 장애아동을 위한 승마체험 교실을 운영하고, 전국체육대회 등 지역 주요 행사 지원에도 나선다.

박상현 관광경찰과장은 "말의 복지와 안전을 최우선으로 하는 운영체계를 지속해서 발전시켜 지역사회 안전과 도민 참여를 강화하고, 기마경찰만의 특색있는 치안 서비스를 제공하겠다"라고 말했다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박…직원 재택 권고

새로운 이슈 보기