에너지 자립 항만 만들자… 부산항만공사·한국조명전기설비학회, 산학협력 협약

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.18 13:04

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)와 한국조명전기설비학회(KIIEE, 회장 최안섭)가 지난 17일 친환경·에너지 자립 항만 구현을 위한 기술협력 업무협약을 체결했다.


이 협약은 부산항 RE100 달성 및 탄소중립 항만 구현을 목적으로 양 기관이 항만의 에너지 사용 효율화와 항만의 설비기술 향상을 도모하기 위해 마련됐다.

부산항만공사가 한국조명전기설비학회와 산학협력 업무협약을 체결하고 있다.

두 기관은 △친환경·스마트 항만 건설 협력 △항만 분야 기술지원 및 자문, 공동 연구, 전문인력 육성 협력 △국내·외 학술대회 및 국제교류 등을 추진할 예정이다.

부산항만공사는 항만 운영과 개발에 대한 실무 경험을 공유한다. 한국조명전기설비학회는 조명 및 전기 분야의 연구 역량을 보유하고 있어 이번 협약을 통해 시너지를 극대화할 것으로 기대된다.


부산항만공사 송상근 사장은 "부산항의 탄소중립 실현을 위한 실질적인 협력이 이뤄질 것"이라며 "학회와 협력해 글로벌 항만의 경쟁력을 확보하고 미래 항만산업을 이끌도록 노력하겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
