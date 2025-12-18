휴메딕스, '맑은하천 사회공헌사업 우수기관' 도지사 표창

휴온스그룹 휴메딕스가 지역 사회와 연계해 환경 개선 활동 공로를 인정받았다.

휴메딕스는 지난 17일 경기도 수자원본부에서 주관하는 '2025년 맑은하천 사회공헌사업 우수기관'으로 선정돼 경기도지사 표창을 수상했다고 18일 밝혔다.

휴메딕스 임직원들이 지난 8월 경기도 성남 금토천에서 하천 환경 정화 활동을 진행했다.

경기도 수자원본부는 경기도 내 관리하천의 환경 보전을 위해 '맑은하천 사회공헌사업'을 추진하고 있다. 매년 참여기관의 활동실적을 평가하고 우수기관을 선정해 사회공헌 유공 경기도지사 표창 및 현판을 수여하고 있다.

휴메딕스는 올 초 이번 사업의 참여기관으로 선정된 이후 성남시 금토천 구간을 중심으로 정기적인 환경정화 활동을 진행해 왔다.

휴메딕스 임직원들은 수질정화를 위해 플로깅과 EM(Effective Micro-organisms) 흙공 던지기, 하천 오염원 제거 등 다양한 환경 보전 활동을 수행했다. 플로깅은 조깅을 하며 쓰레기를 줍는 활동이며, EM흙공 던지기는 유용한 미생물과 황토를 섞어 하천에 던지는 활동을 일컫는다. 이같이 올 한해 지역사회 보호발전에 기여한 성과를 인정받아 휴메딕스는 '2025년 맑은하천 사회공헌사업 우수기관'으로 선정됐다.

강민종 휴메딕스 대표는 "이번 수상은 지역사회 환경을 개선하기 위한 임직원들의 자발적이고 적극적인 참여가 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 지역 생태 보전을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편, 휴메딕스는 올해 ESG(환경·사회·지배구조) 전 분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 지난달 ESG 평가기관인 서스틴베스트로부터 '2025년 하반기 ESG 평가' A등급을 획득했다.





