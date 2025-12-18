본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, 통일교 총재 최측근 전 비서실장 소환 조사

임춘한기자

입력2025.12.18 10:09

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 정치권 인사들이 연루된 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주씨를 불러 조사하고 있다.


경찰청.

경찰청.

AD
원본보기 아이콘

경찰청 특별전담수사팀은 18일 오전 9시 43분께 서울 서대문구 경찰청사에서 정씨를 참고인 신분으로 소환했다.

정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장 등을 지낸 교단 2인자이자 한 총재의 최측근으로 알려진 인물이다.


정씨는 '정치권 금품 전달이 있었느냐', '한 총재 지시가 있었느냐', '280억원이 정치권 로비에 사용된 게 맞느냐', '금고 자금 출처가 어떻게 되느냐' 등 취재진 질문에 답변하지 않았다.


경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만원의 현금 및 명품 시계 등을 전달한 정황 등에 대해 집중적으로 조사할 방침이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기