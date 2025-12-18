[특징주]네오이뮨텍, 희귀질환 치료제 북미 독점 판매 기대감에 13%↑

네오이뮨텍 네오이뮨텍 950220 | 코스닥 증권정보 현재가 775 전일대비 108 등락률 +16.19% 거래량 21,463,565 전일가 667 2025.12.18 09:42 기준 관련기사 [특징주]네오이뮨텍, 대표이사 사임 소식에 신저가‘암 정복’ 혁신의 장 유럽종양학회 학술대회, 한국 최신 항암기술도 공개천국과 지옥 오가며 2500선 지킨 '코스피' 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 강세다.

18일 오전 9시 13분 기준 네오이뮨텍은 전일 대비 13.94%(93원) 급등한 760원에 거래되고 있다. 회사가 미국 제약사로부터 미국 식품의약청(FDA) 승인 희소 질환 치료제의 북미 권리를 도입했다는 소식이 투자심리를 끌어올린 것으로 해석된다.

네오이뮨텍은 전날 미국 바이오기업 엠마우스 라이프사이언스로부터 겸상적혈구질환(SCD) 치료제 '엔다리'와 해당 제네릭 의약품의 미국·캐나다 지역 독점 제반 권리(판매권·유통권·상표권 등)를 도입한다고 밝혔다. 계약 체결은 미국시간 기준 오는 12월 24일, 총계약 규모는 회사의 최근 사업연도 자기자본(약 419억원)의 10%를 웃도는 수준이다.

엔다리는 2017년 FDA 승인을 받은 경구용 겸상적혈구질환 치료제다. 통증 위기 발생 빈도를 낮추는 보조 치료제로 쓰인다. 네오이뮨텍은 이번 계약을 통해 임상·허가 리스크 없이 북미 시장에서 즉각적인 상업화가 가능한 자산을 확보했다고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



