李대통령 "경찰, 국제 범죄 대응 잘했다…자부심 갖고 최선 다해달라"

임철영기자

입력2025.12.17 16:38

이재명 대통령이 행정안전부 업무보고에서 "이번에 경찰이 국제 범죄에 잘 대응해줬다. 매우 잘하셨다는 말씀을 드린다"고 칭찬했다.

연합뉴스

연합뉴스

이재명 대통령은 17일 오전 세종 세종컨벤션센터에서 열린 행정안전부, 인사혁신처, 경찰청, 소방청 업무보고에서 이같이 말했다.


이 대통령은 "행안부 등은 안전 분야를 담당하는 부서"라며 "여러분이 지난 6개월 현장에서 최선을 다해준 결과로 정말 큰 사건과 사고 없이 넘어온 듯하다"고 평가했다.

그러면서 이 대통령은 "여러분들이 어떻게 하느냐에 따라 우리 국민들이 안전한 삶을 살게 될지 불안한 삶을 살게 될지 결정된다"며 "여러분의 역할이 중요하다. 자부심을 갖고 최선을 다해달라"고 당부했다.


한국과 캄보디아 경찰이 합동 근무하는 '코리아 전담반'은 최근 캄보디아 시하누크빌 범죄단지를 급습해 '스캠' 범죄에 연루된 한국인 51명을 검거했다. 경찰은 4일에는 태국과 캄보디아에서 글로벌 공조 작전 '브레이킹 체인즈'를 통해 스캠 범죄단체 두 곳의 조직원 28명을 검거하기도 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
