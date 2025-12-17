광주 장애인단체 "금호고속 리프트 장착으로 장애인 이동권 보장해야"

광주장애인차별철폐연대거 17일 광주 동구 광주지방법원 앞에서 고속버스 리프트 장착 차별 구제 2차 소송 기자회견을 하고 있다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘

광주장애인차별철폐연대가 금호고속 고속버스 리프트 장착 항소심에 앞서 장애인 이동권 보장을 촉구했다.

광주장애인차별철폐연대는 17일 오전 광주지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "휠체어도 탑승할 수 있는 버스를 도입하지 않은 금호고속을 규탄한다"며 이같이 밝혔다.

이들은 "앞서 1심 재판부는 고속버스에서 장애인의 이동권을 보장하지 않는 것은 명백한 차별이라고 판결했다"며 "하지만 금호고속 측은 이를 인정하지 않고 항소를 제기했다"고 말했다.

또한 "고속버스에 리프트를 설치하는 기술·제도·예산이 충분함에도 기업·지방자치단체가 책임을 미루고 있다"며 "더 이상 방관하지 말고 책임 있는 대책을 마련해달라"고 덧붙였다.

연대는 기자회견 후 이날 광주고등법원에서 열린 '고속버스 리프트 장착 차별 구제 2차 소송'을 방청했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



