본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 장애인단체 "금호고속 리프트 장착으로 장애인 이동권 보장해야"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.17 15:40

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주장애인차별철폐연대거 17일 광주 동구 광주지방법원 앞에서 고속버스 리프트 장착 차별 구제 2차 소송 기자회견을 하고 있다. 민찬기 기자

광주장애인차별철폐연대거 17일 광주 동구 광주지방법원 앞에서 고속버스 리프트 장착 차별 구제 2차 소송 기자회견을 하고 있다. 민찬기 기자

AD
원본보기 아이콘

광주장애인차별철폐연대가 금호고속 고속버스 리프트 장착 항소심에 앞서 장애인 이동권 보장을 촉구했다.


광주장애인차별철폐연대는 17일 오전 광주지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "휠체어도 탑승할 수 있는 버스를 도입하지 않은 금호고속을 규탄한다"며 이같이 밝혔다.

이들은 "앞서 1심 재판부는 고속버스에서 장애인의 이동권을 보장하지 않는 것은 명백한 차별이라고 판결했다"며 "하지만 금호고속 측은 이를 인정하지 않고 항소를 제기했다"고 말했다.


또한 "고속버스에 리프트를 설치하는 기술·제도·예산이 충분함에도 기업·지방자치단체가 책임을 미루고 있다"며 "더 이상 방관하지 말고 책임 있는 대책을 마련해달라"고 덧붙였다.


연대는 기자회견 후 이날 광주고등법원에서 열린 '고속버스 리프트 장착 차별 구제 2차 소송'을 방청했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

LG 에어컨 로고 뗐더니 진짜 金이였다 '대박'

삼겹살엔 캬아 ~ 이 한잔도 심장엔 매우 나빠요

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

"설탕 대신 소금 한 꼬집… 커피 맛 살린다고 따라했더니"

김건희특검, '통일교 1억' 권성동에 징역 4년 구형

새로운 이슈 보기