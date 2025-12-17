가평군, 2026년 본예산 5899억 확정…'민생·안전'에 올인

가평군, 수해 복구와 복지에 집중…올해 대비 4% 증가

경기 가평군의 2026년도 본예산이 올해 본예산보다 4% 증가한 5899억원으로 확정됐다. 경기 둔화와 세수 불확실성 속에서도 재해 대응과 민생 안정을 우선한 재정 운용 기조가 예산안에 반영됐다.

가평군청 전경. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

가평군은 17일 '제334회 가평군의회 제2차 정례회'를 거쳐 2026년도 본예산을 최종 확정했다고 밝혔다. 확정된 예산은 올해 대비 4% 증가한 규모로, 일반회계와 특별회계 모두 증가했다.

회계별로 보면 일반회계는 4880억원으로 올해보다 4.2% 늘었고, 특별회계는 1019억원으로 3.3% 증가했다. 군은 긴축재정 기조를 유지하면서도 정부와 경기도의 확장적 재정정책에 대응하고, 민생 안정과 지역경제 회복에 재원을 집중 배분했다고 설명했다.

특히 지난 7월 기록적인 폭우로 큰 피해를 입은 지역의 수해복구와 군민 안전 확보를 최우선 과제로 설정했다. 이에 따라 수해복구사업에 75억원, 자연재해위험개선지구 정비사업에 80억원, 침수 차단 설비 시스템 구축에 20억원을 편성했다.

지역경제와 관광 활성화를 위한 예산도 반영됐다. 소상공인 경영안정 및 경쟁력 강화에 12억원, 중소기업 지원에 3억원을 배정했으며, 가평 체류형 관광 활성화사업(숙박세일페스타)에 3억원, 농촌크리에이투어에 1억원을 편성했다.

농촌과 관광 인프라 확충을 위해 △친환경산림문화활성화센터 건립 11억원 △농촌중심지활성화사업 35억원 △연인산도립공원 교량 설치 15억원 △상판리 둘레길 조성 15억원 △명지산군립공원 수변데크길 조성에 10억원의 예산이 배정됐다. 도시가스 공급사업에는 24억원을 반영했다.

교통망 확충을 위한 투자도 이어진다. 가평읍 주요 거점도로 연결공사에 22억원, 농어촌도로 조종101호선과 북101호선 확포장 공사에 각각 13억원, 현리 도시계획도로 소로 3-41호선 개설에 4억원을 편성했다. 경기도(장애인)생활체육대축전 개최를 위한 예산 29억원도 포함됐다.

기능별로는 사회복지 분야가 전체 예산의 29.6%로 가장 큰 비중을 차지했다. 2025년 대비 3.2% 증가한 1747억원이 편성됐으며, 기초연금 및 생계급여 669억원, 장애인거주시설 운영 지원 110억원, 노인 일자리 및 사회활동지원 80억원이 반영됐다.

환경 분야는 22.2%를 차지하며 올해보다 10.1% 늘어난 1310억원이 편성됐다. 환경기초시설 운영 50억원, 주민지원사업 40억원, 노후 상수관망 정비사업 34억원, 하수처리구역 하수관로 정비사업 120억원 등이 포함됐다.

가평군은 확정된 예산을 바탕으로 재해 극복과 지역경제 활성화, 복지 강화를 동시에 추진해 군민의 삶을 지키는 재정 기반을 마련해 나간다는 방침이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>