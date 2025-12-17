본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

가평군, 2026년 본예산 5899억 확정…'민생·안전'에 올인

이종구기자

입력2025.12.17 11:10

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가평군, 수해 복구와 복지에 집중…올해 대비 4% 증가

경기 가평군의 2026년도 본예산이 올해 본예산보다 4% 증가한 5899억원으로 확정됐다. 경기 둔화와 세수 불확실성 속에서도 재해 대응과 민생 안정을 우선한 재정 운용 기조가 예산안에 반영됐다.

가평군청 전경. 가평군 제공

가평군청 전경. 가평군 제공

AD
원본보기 아이콘

가평군은 17일 '제334회 가평군의회 제2차 정례회'를 거쳐 2026년도 본예산을 최종 확정했다고 밝혔다. 확정된 예산은 올해 대비 4% 증가한 규모로, 일반회계와 특별회계 모두 증가했다.


회계별로 보면 일반회계는 4880억원으로 올해보다 4.2% 늘었고, 특별회계는 1019억원으로 3.3% 증가했다. 군은 긴축재정 기조를 유지하면서도 정부와 경기도의 확장적 재정정책에 대응하고, 민생 안정과 지역경제 회복에 재원을 집중 배분했다고 설명했다.

특히 지난 7월 기록적인 폭우로 큰 피해를 입은 지역의 수해복구와 군민 안전 확보를 최우선 과제로 설정했다. 이에 따라 수해복구사업에 75억원, 자연재해위험개선지구 정비사업에 80억원, 침수 차단 설비 시스템 구축에 20억원을 편성했다.


지역경제와 관광 활성화를 위한 예산도 반영됐다. 소상공인 경영안정 및 경쟁력 강화에 12억원, 중소기업 지원에 3억원을 배정했으며, 가평 체류형 관광 활성화사업(숙박세일페스타)에 3억원, 농촌크리에이투어에 1억원을 편성했다.


농촌과 관광 인프라 확충을 위해 △친환경산림문화활성화센터 건립 11억원 △농촌중심지활성화사업 35억원 △연인산도립공원 교량 설치 15억원 △상판리 둘레길 조성 15억원 △명지산군립공원 수변데크길 조성에 10억원의 예산이 배정됐다. 도시가스 공급사업에는 24억원을 반영했다.

교통망 확충을 위한 투자도 이어진다. 가평읍 주요 거점도로 연결공사에 22억원, 농어촌도로 조종101호선과 북101호선 확포장 공사에 각각 13억원, 현리 도시계획도로 소로 3-41호선 개설에 4억원을 편성했다. 경기도(장애인)생활체육대축전 개최를 위한 예산 29억원도 포함됐다.


기능별로는 사회복지 분야가 전체 예산의 29.6%로 가장 큰 비중을 차지했다. 2025년 대비 3.2% 증가한 1747억원이 편성됐으며, 기초연금 및 생계급여 669억원, 장애인거주시설 운영 지원 110억원, 노인 일자리 및 사회활동지원 80억원이 반영됐다.


환경 분야는 22.2%를 차지하며 올해보다 10.1% 늘어난 1310억원이 편성됐다. 환경기초시설 운영 50억원, 주민지원사업 40억원, 노후 상수관망 정비사업 34억원, 하수처리구역 하수관로 정비사업 120억원 등이 포함됐다.


가평군은 확정된 예산을 바탕으로 재해 극복과 지역경제 활성화, 복지 강화를 동시에 추진해 군민의 삶을 지키는 재정 기반을 마련해 나간다는 방침이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기