본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

정읍시, 환경 보호 '샘고을 플로깅' 행사 성료

호남취재본부 표영길

입력2025.12.17 11:09

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전북 정읍시는 최근 시청 일원에서 시민들과 함께 환경 보호를 위해 '샘고을 플로깅' 행사를 진행했다고 17일 밝혔다.

정읍시가 최근 시청 일원에서 시민들과 함께 환경 보호를 위해 '샘고을 플로깅' 행사를 진행했다. 정읍시 제공

정읍시가 최근 시청 일원에서 시민들과 함께 환경 보호를 위해 '샘고을 플로깅' 행사를 진행했다. 정읍시 제공

AD
원본보기 아이콘

정읍시가 주최하고 정읍지속가능발전협의회와 ㈔나누매기가 공동 주관한 이번 행사는 건강과 환경을 동시에 지키는 '플로깅(Plogging, 걷거나 뛰며 쓰레기를 줍는 활동)'을 통해 시민들의 환경 의식을 고취하기 위해 마련됐다.


이날 현장에는 지역 내 18개 환경·민간단체 회원들과 일반 시민, 이학수 시장, 염영선 도의원, 서향경 시의원 등 200여 명이 참석했다.

참가자들은 정읍시청을 기점으로 총 5개 코스로 흩어져 인근 도로와 공원, 생활권 주변의 쓰레기를 수거했다. 단순한 정화 활동을 넘어, 참가자들은 직접 땀 흘려 거리를 정비하며 환경 보호의 중요성을 몸소 체감하고 환경 교육의 실천적 가치를 공유하는 시간을 가졌다.


특히, 정읍시는 전북특별자치도 '환경교육시범도시 1호'로서 환경 정책의 모범을 보이고 있다. 지난 6월 '환경교육시범도시 선포식'을 통해 '미래를 위한 환경교육, 시민이 만드는 Green 정읍'이라는 비전을 선포한 바 있다.


지난달에는 전국의 환경 전문가들이 모인 '제21회 한국 환경교육한마당'을 성공적으로 치러내며 명실상부한 환경 교육의 중심지로 떠올랐다. 이번 행사는 이러한 정책적 노력을 시민 참여형 실천으로 확장했다는 점에서 높은 평가를 받는다.

시는 이번 행사가 국가지속가능발전목표(K-SDGs)를 시민의 일상 속 실천으로 구현한 우수 사례가 될 것으로 보고, 향후 환경부 지정 '환경교육도시'로 도약하기 위한 발판으로 삼을 계획이다.


시 관계자는 "전북 환경교육시범도시로서 정읍은 교육과 실천이 수레바퀴처럼 함께 굴러가는 환경 정책을 지속적으로 추진하고 있다"며 "이날 행사처럼 시민 한 사람 한 사람의 작은 실천이 모여 지속 가능한 정읍의 미래를 만들어 갈 수 있도록 앞으로도 다양한 시민 참여 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기